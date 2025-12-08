“Kamuya istihdamda liyakat şarttır, sınavı geçen tüm gençler alınmalıdır”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, kamuda verimliliğin temel unsurunun fırsat eşitliğine dayalı liyakatli personel atamaları olduğunu vurgulayarak hükümeti partizanca istihdamlar yapmakla eleştirdi.

Bengihan, UBP-DP-YDP hükümetinin birçok alanda olduğu gibi kamuya yapılacak istihdamlarda da liyakat ilkesini gözetmediğini belirterek, özellikle seçim dönemlerinde yüzlerce kişinin partizanca işe alındığını kaydetti. Son örneğin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılan fırsat eşitliğinden uzak ve liyakatsiz istihdamlar olduğunu ifade etti.

“Sınavda başarılı olan tüm gençler istihdam edilmeli”

14 Eylül 2025’te Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından IV. Derece Kitabet Kadrosu için yapılan yazılı sınavda birçok gencin başarılı olduğunu hatırlatan Bengihan, sendikanın önerisinin, personel ihtiyacı olan tüm dairelere bu sınavda başarılı olan gençlerin istihdam edilmesi olduğunu söyledi.

KTAMS Başkanı, hem kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması hem de gençlerin eşitlik ve adalete olan güveninin sağlanması için bu önerinin dikkate alınmasını beklediklerini vurgulayarak, bu doğrultuda mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.