“Çürümüş düzen artık inkar edilemez; erken seçim zorunluluktur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, son dönemde devlet kurumlarında peş peşe ortaya çıkan rüşvet, yolsuzluk, sahte diploma, insan ticareti ve benzeri skandalların çürümüş bir düzeni gözler önüne serdiğini söyledi. Maviş, yaşananların münferit olaylar değil, devletin en kritik noktalarına yerleşmiş yapısal bir çürümenin sonucu olduğunu belirtti.

Maviş, merkezi ihale mekanizmalarından Başbakanlık bürokrasisine, Çalışma Bakanlığı’ndan yükseköğretim alanına kadar çeşitli kurumlarda yaşanan skandalların sorumluluğunun yalnızca atanmış bürokratlarda değil, üçlü kararnameyle yapılan atamalar nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanlarda olduğunu ifade etti. Ortaya çıkan tablonun siyasal atama düzeni ve kolektif sorumsuzluğun eseri olduğunu dile getirdi.

UBP–YDP–DP hükümetinin haftalardır ciddi bir açıklama yapmadığını, siyasi sorumluluk üstlenmediğini kaydeden Maviş, Meclis’te hesaplaşma iradesi bulunmadığını, bağımsız soruşturma çağrısı yapılmadığını ve kamusal bir özrün ortaya konmadığını söyledi. Hükümetin susarak geçiştirme ve üstünü örtme siyaseti güttüğünü söyledi.

Açıklamasında, Başbakan’ın Ankara temaslarına da değinen Maviş, bu ziyaretlerin halkın adalet beklentisini karşılamaya değil, bürokrasiyi kurtarmaya yönelik görüldüğünü ifade etti.

“Bu mesele sadece hükümeti değil, toplumun geleceğini ilgilendiriyor”

Maviş, eğitimden sağlığa, yoksulluktan kamusal hizmetlere kadar birçok alanda kriz yaşanırken devletin tepesinde rüşvet ve sahtecilik iddialarının gündeme gelmesinin yönetim zafiyeti değil, rejim çöküşü anlamına geldiğini ifade etti.

KTÖS olarak hükümete yönelik sert ifadeler kullanan Maviş, sessizliğin ve Ankara’dan medet ummanın çözüm olmayacağını belirterek “Bu toplum sizi sandıkta mahkum edecektir” dedi.

Maviş, mevcut tablo karşısında erken seçimin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini ifade ederek “Bu ülkeyi bu çürümüş düzenle daha fazla yönetemezsiniz” ifadelerini kullandı.