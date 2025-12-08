Bahis şirketlerine online kumar yolu açıldı

UBP–YDP–DP Hükümeti, aldığı son kararla bahis şirketlerinin internet üzerinden şans oyunu oynatabilmesinin önünü açtı. Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesiyle, Şans Oyunları Yasası kapsamında yalnızca kumarhanelerde (casino) oynatılabilen oyunlar, artık bahis şirketleri tarafından da online olarak sunulabilecek.

Söz konusu karar, “Müşterek Bahis Düzenlemesine İlişkin Kayıt ve Koşullar” başlığıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugüne kadar yalnızca belirli mekânlarda oynatılmasına izin verilen oyun türlerinin internete taşınması için yasal kapıyı açmış oldu.