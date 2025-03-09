Yabancı turist gelmiyormuş…

En kolaycı, kaypak, aciz, kaçışlardan biridir: “Hep Rumlar yüzünden…”

Adanın kuzeyine Avrupalı turist gelmiyor ya… Suçlusu Rumlarmış… Bunu söyleyen adam, “Başbakan.”

Üstelik Avrupalı turistin çoğunluğu da Baf ve Larnaka’dan geliyor.

Ülkede bir “Cumhurbaşkanı” ya da “Başbakan” varmış gibi davranmaktan yorulduk.

Biraz da nitelik arıyor insan…

Biraz da içerik…

Kendi ayıbını ve utancını yıllardır milliyetçilikle örten bir zihniyet var. Düşmanlık, hınç, ötekileştirme üzerinden kirlerini yıkıyorlar.

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“Sahte Diplomaları” da Nikos dağıtmıştır, kim bilir? Gece kulüplerinde fuhuşun ve seks köleliğinin sorumlusu da onlar olabilir mi? Seçimlere kim müdahale etti acaba? Rum-Yunan ikilisi mi? Çam ağaçlarımızı kurutan böcekler de muhtemelen EOKA’nın işidir (!)

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Araştırmacı dostumuz Mete Hatay ne güzel sorguladı, birer birer sıraladı yanlışları…

Avrupa’dan gelen yabancıları düşman görüyorlar adeta…

“Türkleştirme” sevdası ve yaranmacılığı sonucu bu insanlara çıkarmadıkları zorluk kalmadı.

Ev mi satın aldılar, adeta “suçlu” muamelesi yapıldı. Hele hele birden fazla ev almışlarsa… Yabancı tanımı “ırk” üzerinden tanımlandı. İki katına çıkarıldı stopaj, Türk soyundan olmayanlara… Yetmedi evlerini satışa zorlandı bu insanlar…

Bunu kim yaptı?

Üstel aklı…

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Ya geçiş kapılarında yaşatılan eziyet…

Güya “devlet” gösterisi yapılacak diye saatlerce süren uzun bekleyişler.



Üstelik “kumarhane” odaklı turizmde Avrupalı turiste nefes alacak alan kalmadı.

Türkiyeli kumarcıya göre organize edildi; eğlenceden sofra kültürüne aklınıza ne gelirse…

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Son dönemde ülkenin çok güvenli bir yer olduğu da söylenemez.

Kontrolsüz bir nüfus, tanınmaz bir kalabalık..

Muhtemelen Avrupalı turist de izliyor, onca mafya hesaplaşmasını, turist kılığında ülkeye gelen tetikçileri, pusuları ve cinayetleri…

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Bir de en önemlisi olağanüstü pahalılık tabii… Ulaşım engellerine, karayolları ve çevreyle ilgili pek çok duyarsızlığa, karanlığa ve köhneliğe rağmen adanın kuzeyini seçen turiste dünyanın en pahalı kahvesini satıyoruz.

Yatak da pahalı kahvaltı da…

Uçak da pahalı, taksi de…

Turistin kendi ülkesinden çok daha pahalı muhtemelen çarşı…

Doğal güzellikler vardı geçmişte, şimdi her yer beton, çakıl, taş, metal…

Denizlerde “mavi” değil “kara” bayrak dalgalanıyor adeta…

Lağım boşalıyor suya…

Ne bekliyoruz?

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İşte tüm gerçekler karşısında Avrupalı turist sayısındaki dramatik düşüşü Rumlara bağlamak, aslında sorunun gerçek kaynağının ne olduğunu hepimize gösteriyor.

Avrupa’yla aramızı açan bu gerici zihniyettir sorun…

Yabancı turist gelmiyormuş…

Yerlisi kaçmak istiyor, sayelerinde…