Ya bu olay Larnaka’daki camide olsaydı?

Diyelim ki Vakıflar İdaresi, Larnaka’daki Hala Sultan Camisi’ne imam atadı!

İmam, AB pasaportlu bir Türkiyeli kardeşimiz!

-*-*-

Ve bir gün, manyak ve de faşist bir Rum geldi, elinde kamerayla, o imamı taciz etti...

Rahatsız etti!

-*-*-

Ammman anam, Kıbrıslı da der, “dut da bağla Ersin beyi!”...

Yapmadık açıklama kalmazdı!

-*-*-

Kıbrıs gazetesi anında tüm yazarları ile birlikte o saldırgan Rum’a verir veriştirir!

“Asla bir arada yaşayamayacağımızın ispatı” falan derlerdi!

-*-*-

Ne kadar milliyetçi zurnadan dernek varsa hepsi ötmeye başlar!

Rum tarafındaki başkana mesajlar yazılır, “göster kendini Hristodulidis, bu sapık manyak faşist saldırgana ne ceza vereceksin?” diye sorulurdu!

-*-*-

Dipkarpaz Papazı’na bir kendini bilmez yaratığın yaptığı saldırıyı şiddetle kınarken, Kelime-i Şahadet’i bile bilmeyen bu zavallıyı, Ersin Tatar’a danışman olarak öneririm!

Küçük Emrah, UBP ve

egemen eşit golyandro sapı!

UBP’de bazı bakanlar değişti!

Şimdi, yok 8 kişi ayrılacak, yok kurultay toplanacak falan diye dedikodular yayılıyor!

-*-*-

Faiz bey çalışma başlatmış, yeniden kurultaya girecek...

Hasan Taçoy zaten aday olduğunu gizlemiyor, çalışıyor...

-*-*-

İyi güzel de; gerçekten bu iki kişi ve dahaları varsa; ciddi midirler?

Faiz bey tekme tokat başkanlıktan indirilirkenki dönemle şimdiki dönem arasında fark mı var?

-*-*-

Ünal abi başa getirilirkenki şartlarla şimdiki şartlar farklı mı?

Değişti mi?

-*-*-

Mehmet Kaya yine burada...

Herkes biliyor...

Herkes anlatıyor...

Ünal abiyle buluştuklarını herkes görüyor, zaten kendileri de gizlemiyor...

Yeni bakan atamalarının onaylandığı konuşuluyor!

-*-*-

Kısacası, UBP’den bir şey olmaz!

UBP, tavla teslimdir...

Anavatan karar verir, Mehmet Kaya kararı iletir, bunlar hep Küçük Emrah!

-*-*-

Anavatan kararını vermişse, Ünal abiyi bağlasan durmaz!

Anavatan kararını vermişse, Ersin abi da televizyon kanalına döner!

Anavatan karar vermişse, o kişi UBP’ye genel başkan, ülkeye de başbakan olur!

O kadar!

Boynu bükükler!

-*-*-

Nasıl dediydi Ersin Tatar?

Egemen eşit golyandro sapı?

Hah ondan!

-*-*-

Dutmayın devleti da tanınacak!

Amerika’dan direkt seferler başlayacak!

Digomo’dan Girne’ye tünel kazılacak!

Ve iki de teleferik çekilecek!

Hah, unutmadan, denizaltından elektrik kablosu da döşenecek!

-*-*-

Kimse sesini çıkarmasın!

Ezan tamamdır, her yerden işitiliyor!

Bayrak göktedir!

Sorunları çözmenin yolu bol Kuran kursu açmaktır!

Komisyonlar belirlensin, yeni müsteşarlar müdürler atansın, rüşvetler dönsün; Rumlar bizi kesmesin!

Böyle devam!

Kimsenin canını yemesine gerek yoktur!

Hellim üretmezsek ne olur?

Samarella...

Molohiya...

Gologas...

-*-*-

Şeftali kebabı...

Mangal keyfimiz...

Zivaniya...

-*-*-

Gabbar, ayrelli, kırmızı mantar...

Olmadı burudi...

-*-*-

Çakıstes...

Pastelli...

Gavrılmış gannavuri...

-*-*-

Helik...

Kesinlikle gara yağ...

-*-*-

Sahi üveyik avı ne oldu?

Üveyik nesli tükeniyor, av açılacak mı açılmayacak mı?

Açılmasa da olur...

Büyük ava hazırız, her zaman!

-*-*-

Ve hellim...

Hellim tehlikede!

Yukarıda saydıklarımın hepsi tehlikede...

Hepsi Kıbrıslı!

-*-*-

Hellim biterse, üretilmezse ne olur?

Kıbrıslı Türk kalmaz...

Bilmem anlatabildim mi?

Kimliksizler!

Anne ve veya babası “Kıbrıslı” olan herkesin “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkı” vardır...

-*-*-

Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti yöneticileri, annesi veya babası “Kıbrıslı” olmayanlara “kimlik ve pasaport” yani “vatandaşlık” vermiyor!

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu tavrı, tek kelimeyle açıklanabilir; “ırkçılık!”...

-*-*-

Ne ilginçtir; kendileri vatandaş olduğu halde; ceplerinde Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu ve kimlik kartı bulunduğu halde, “kimliksizlerin” aynı talebine karşı çıkanlarımız da var!

-*-*-

Birincisi; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tavrını haklı göstermeye çalışanlardır ki; buna katılmak mümkün değildir...

İkincisi ise; “ne lüzumu var kardeşim Rum’un pasaportuna” diyenlerdir!

“Gidin Türk Pasaportu ya da KKTC Pasaportu alın” diye ekleyenlerdir...

-*-*-

Kuzeyim Güneyim faşist!

Ne diyeyim ki!

-*-*-

Bu arada, aynı faşist ırkçıların çoğunun cebinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu ve kimliği duruyor!

Cumhurbaşkanları dahil!

Hepsi sahte milliyetçi!

-*-*-

Tıpkı askerlik gibi!

Bir yandan Türk milliyetçiliğinde mangalda kül bırakmayan bu tipler; öte yandan Türk milliyetçiliğinin en ciddi sınavı olan askerliği parayla satın alan zihniyete ses çıkarmıyor!

Hatta O’nu Cumhurbaşkanı seçiyor ve her gün milliyetçilik yapmasını sadece seyrediyor!

-*-*-

“Rum Pasaportu” dediğiniz pasaport bizim hakkımızdır!

Ayrı devlet isteyenlerin tümünü, en başta da Ersin beyi, bu pasaportları iadeye davet ediyorum...

Ayrıca, parayla askerlik yapanların da milliyetçilik yapmasını, ikinci bir emre kadar yasaklıyorum!

Şaka yaptım!

Öyle bir yetkim tabii ki yok!

Sallayın da korkmayın!

Yok artık! Yemem! Yok artık, yemem! Yine mi? Bir daha mı? Bunca dedikodu varken, kimse aşı olmaz diye düşünüyorum! Kış kış covid kış kış!