VESAYET REJİMİ VE CTP’NİN IŞIĞI

Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman son derece net konuştu:

“CTP Türkiye ile vesayet ilişkisini kabul edecek bir parti değildir!..”

‘Vesayet’ meselesiyle ilgili çok da detaylı bir döküm yaptı Erhürman dün düzenlediği basın toplantısında…

TC-KKTC ilişkileri artık o noktaya geldi ki, ‘belediye başkanları ile muhtarlara bile müdahale’ ediliyor!

Kıbrıs sorununa Ankara yön veriyor, ‘bizimkiler’ sadece ezberledikleri cümleleri tekrar ediyor.

Geçitkale’ye üs mü kuruluyor, ne yapılıyor, KKTC yönetiminin haberi dahi yok.

Ekonomideki bağımlılık ilişkisinin geldiği nokta ise içler acısı…

Daha bir yığın örnek…

Erhürman 4’lü koalisyon döneminde önüne konulan ‘TC-KKTC Mali İşbirliği Protokolü’ne imza koymadığını da hatırlattı. “Önümüze her konulanı imzalamayız” dedi.

Ve ‘CTP’nin sokağa ineceğini’ açıkladı.

Uzun bir süredir başta CTP’liler olmak üzere geniş kitlelerin beklentisi budur.

Siyasetin mecliste sıkışıp kaldığı, TV programları ve sosyal medya üzerinden sürdürülen politik faaliyetler insanları tatmin etmekten oldukça uzaktır.

Ekonomik, politik ve yönetsel bakımdan her şeyin –ama her şeyin- kötüye gitmekte olduğunu gören toplum bir ‘çıkış yolu’, ‘asılacak bir dal’ arıyor uzun bir süredir.

Dünkü basın toplantısı bu ışığı yakmış olabilir.

**

CTP 1970’ten bu yana barışın, demokrasinin, emeğin, toplumsal var oluşun, modern dünyaya erişimin mücadelesini veren en önemli, en köklü siyasal yapının adıdır.

Tarihsel kökleri ve geçmişte verilen bir yığın mücadele, CTP’nin yakacağı ışığı daha da önemli kılar.

Toplumun CTP’den ışık bekliyor olmasının nedeni de bu olsa gerektir. CTP’nin ‘öncü olma’ gibi bir misyonu vardır.

Tufan Erhürman’ın dün toplumun içinde bulunduğu duruma dair çizdiği tablo ve ortaya koyduğu vizyon, toplumun beklentileriyle uyumludur.

Nüfus politikasının ellenmesi gereği…

Yaygın yurttaşlık dağıtımı yerine ‘beyaz kimlik’…

Dışa bağımlılığı minimize etme ve kendi ayakları üzerinde durabilme hedefi…

Baf ve Geçitkale dahil adanın tamamında silahlanmaya karşı net duruş…

Ankara ile ilişkilerde ‘doğru zemin ve karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişki’ vurgusu…

‘Vesayet’ ilişkisine aleni itiraz…

Ve federal Kıbrıs için kesintisiz çaba, mücadele…

Dünyayla bütünleşebilme, uluslararası hukuk sistemine dahil olabilme…

Ve birlik…

Ve mücadele…

Ve dayanışma…

Toplumun görmek istediği ‘ışık’ buradadır.

CTP ‘sokağa indim’ dediyse eğer, umutlar artacak demektir.

O umutlar boşa çıkarılmamalıdır.