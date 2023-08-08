Vergi affı değil, satın aldık (!)

Şimdi de kendi havaalanımızı satın alıyoruz, hem de 27 ay 9 günlüğüne!

Ercan Havaalanı işletmecisine “KKTC” devleti 59 milyon Euro ödeyecek.

“Vergi affı” dedikleri kararda “af” yok aslında…

Üzerinden ödeme var.

Şirket affetmiyor!



Bakanlar Kurulu karar aldı, Maliye üzerinden ödeme yapacak.

Vergi gelirinden feragat edecek değil, para ödeyecek.



Maliye Bakanı Alişan Şan, “Bunu geleceğe yatırım olarak görmemiz gerekiyor” diyor.



Ne mi oluyor?

Özetleyelim: Ercan Havaalanı işletmesinin Ankara’daki yandaş şirkete devrine yönelik sözleşme 2042 yılında doluyor. Şirket “pandemi” döneminde zarara uğradığını belirtti ve bunun tazmin edilmesini istedi. 27 ay 9 gün olarak hesaplanan bu süreç için “görevli şirket” dedikleri Taşyapı’ya 4 yıla yayılmış olarak 59 milyon Euro ödeme yapılacak. Maliye Bakanlığı bu ödemeyi “sözleşme uzatmaya alternatif” görüyor.

Özetin özeti: Ercan Havaalanı için bu toplumun cebinden 59 milyon Euro çıkacak.



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Maliye Bakanı Alişan Şan’a yurt dışında ulaştım, konuştum.

“Vergi Affı yok” dedi, “Kararda vergi geçmiyor.”

“O zaman ne var?”

“Sözleşmeyi 27 ay 9 gün daha uzatmak yerine o dönemi 59 milyon Euro’ya satın aldık.”

Maliye Bakanı’nın tam ifadesi bu…



“Kendi havaalanımızı şimdi de satın almaya mı başladık, sayın Bakan” diyorum.

Çok daha fazlasını ödemekten kurtulduk bakana göre…



Ercan’ın özelleştirmesiyle ilgili ana sözleşmenin 11’inci maddesine işaret ediyor Maliye Bakanı ve Arapça kökenli o sözcüğü dillendiriyor: Mücbir sebep!

Mücbir sebep “önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum” u anlatıyor.

O durum pandemi!

Maliye Bakanı’na göre pandemiden dolayı Ercan sözleşmesini 27 ay 9 gün uzatmaları gerekiyormuş.

“Bakanlar Kurulu sözleşmeyi uzatmak yerine, bu süreyi satın almayı tercih etti. Merkez Bankası’na da hesaplattık ve o dönem için elde edilecek gelirin yüzde 52’sine göre çok daha makul bir rakama anlaştık. Ercan’ı günü geldiğinde ve zamanında teslim almak ya da yapılacaksa, yeni şartlarda bir sözleşmeyle uzatmak için geleceğe bir yatırım yaptık.”



Ulaştırma Bakanı’na göre de “ek işler ve pandemi dönemi kayıpları” için şirketin talebi 146 milyon euro!

“Sevinelim” demek istiyorlar, “146 yerine göre 59 milyon Euro ödüyoruz.”



Bu rakamların hesabını kim, nasıl yapıyor o ayrı mesele!

En önemlisi de hem Ercan’ın tüm gelirinden vazgeçiyor, hem de üzerinden para ödüyoruz.

Bir de şirkete ayrıca 150 dönüm arazi verildi, “sözleşme kaybı” olarak…



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59 milyon Euro ödeyeceğiz ve bunun 2042’ye yönelik bir satın olma olduğu anlatılıyor.

Diyor ki Maliye Bakanı “geleceğe yatırım.”

Üstelik ülkede onca ihtiyaç varken…

Defalarca vergi affı yapılırken ilgili şirkete…

4 senede tamamlanması gereken yeni havaalanı 11 yılda bitirilmişken…

Bu toplumun vergileri, bu ülkenin yarattığı değer ve potansiyel ile inşa edilen bir havaalanı için sanki hibeymiş gibi sürekli minnet istenirken…



Hani bir deyim vardır, “kendi paranla rezil olmak…”

O günlerdeyiz…

Ercan’ı açarken edilen duaların faturası epeyce kabarık!

Eylül 2022’de gizli “mutabakat zaptı” imzalanmıştı!

Ercan Havaalanı işletmecisine yapılacak ödeme aslında önceden bir talimatla iletilmişti.

Buna “Mutabakat Zaptı” diyorlar!



"Ercan için gizli Mutabakat Zaptı” diye yazmıştım, 9 Eylül 2022'de...

O dönem TC Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu adaya gelmiş, "KKTC Ulaştırma Bakanlığı" ve "KKTC Maliye Bakanlığı" ile gizli bir mutabakat zaptına imza koymuştu.

İşte o zabıtta sözleşmenin uzatılması ya da şirkete ödeme yapılması yönünde talimatlar verilmişti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği avukatı da bu yazım üzerine bir açıklama göndermiş, 'Mutabakat Zaptı'nı doğrulamıştı. “Sözleşmeden kaynaklı bazı ihtilafların giderilmesi” demişti o dönemde...

O "Mutabakat Zaptı" güncellendi, uyarlandı, ödeniyor şimdi...

"Egemenlik" dedikleri bu!



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Memleketi deniz aşırı yandaş işletmelere pay ediyor, “bir karış toprak verilmez” diyerek nutuk atıyor, üzerinden de “egemenlik” masalları anlatıyorlar.

Bu ülke teslim alınmıştır ve ismine Bakanlar Kurulu dedikleri “İlhak Kurulu” tam bir akıl tutulması içindedir.





Büyükelçi: Ön yıkama programı!

Yeni Ercan Havaalanı, Türkiye’nin hibesi, bağışı ya da hediyesi değildir; bu toplumun vergisiyle, parasıyla, bu ülkenin potansiyeli ve kaynağıyla yapılmıştır.

Özel bir şirket 11 sene boyunca Ercan’ın varını, yoğunu, gelirini topladı, kârını aldı, üstünden de yeni de bir havaalanı yaptı.



Ana sözleşmeye göre yeni Ercan Havaalanı 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016’da hizmete girecekti.

12 senede bitti!



Gelir paylaşımından doğan ilk tahsilat 2017’de yapıldı.

4 sene boyunca Ercan’ın tüm gelirleri toplandı ancak yatırım tamamlanmadı.



TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu geçenlerde yine bir illüzyon yaptı, yine yanılttı, yine bu toplumun sırtından kendi ülkesine övgü çıkarttı ve yine yeni havaalanının gerçek finansörü olan bu toplumu unuttu.



“TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu bu önemli ve KKTC yüzyılının sembollerinden olacak büyük eseri hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi, öncelikle Türkiye’deki bakanları sıralayarak…

Havaalanı’nı Türkiye yaptırmış gibi…



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İşte bu açıklamadan üç dört gün sonra öğreniyoruz, Ercan işletmecisi şirkete ödenecek 59 milyon Euro’yu…

Büyükelçi’nin sözleri yeni model ‘KKTC’nin “ön yıkama” programı!