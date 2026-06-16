"Vasat altı bir oyunculukla hodri meydan çekti, koşarak kaçtı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Başbakan Ünal Üstel’in "Aralık ayında yerel seçimlerle genel seçimi aynı gün yapalım" hodri meydanına işaret etti, “vasat altı bir oyunculuk” dedi.

Başbakan Üstel’in dünkü Genel Kurul toplantısında sunduğu bu teklife karşı, CTP lideri Sıla Usar İncirli "6 ay sonra değil, 60 gün sonra yapalım. 6 ay sonraya hodri meydan çekmek cesaret değildir" yanıtını vermiş; ancak Üstel, 60 gün sonrasına dair bu erken seçim teklifini reddetmişti.

Gelişmeleri Meclis kürsüsünden değerlendiren Ongun Talat, Başbakan Ünal Üstel’in tavrını "vasat altı bir oyunculuk" olarak nitelendirerek, Üstel'in "kendine çok güvenen bir tavır sergilemesi söylenmiş gibi davrandığını ancak ardından koşarak kaçtığını" savundu.

"Seçim modellerinin arkasında hezimeti gizleme hesabı var"

Aylardır bu "filmin bittiğini" ve sandığın kurulması gerektiğini anlattıklarını belirten Talat, hükümetin iki seçimi birleştirme arayışının arkasında siyasi bir matematik ve hezimet korkusu yattığını söyledi.

Talat, Ünal Üstel ve UBP yönetiminin seçim hesaplarına dair şu analizleri paylaştı:

“Eğer belediye seçimleri önce olursa, UBP büyük bir hezimet yaşayacak ve bu dalga Ocak ayındaki genel seçime yansıyarak partiyi darmadağın edecek. Genel seçim önce olursa UBP’nin elinde kalan son birkaç belediye de kaybedilecek. Hükümet, bu iki durumun yaratacağı olumsuz "çarpan etkisini" ortadan kaldırmak için memleketi kilitlemek pahasına formül üretmeye çalışıyor.”

"En örgütlü güç CTP'dir, her modele hazırız"

Yurttaşların kendilerine "derhal seçime gidilsin" mesajını ilettiğini vurgulayan CTP Milletvekili Ongun Talat, CTP Genel Başkanı'nın "60 günde seçime gidelim, gerçek hodri meydan budur" çağrısını hatırlatarak partinin duruşunu şu sözlerle özetledi:

"Biz CTP olarak her türlü modele hazırız. Çünkü en örgütlü güç CTP’dedir. En güçlü belediyeleri elinde tutan parti CTP’dir."