'Uzun Yol'da,  vitrinlere bakınarak gezinmekten öte bir şeydir barış!

Kimi “gazeteler” hemen hemen her gün “karşıtlık” üzerine bir siyaset pompalıyor.

Bilinç altına yaymak istedikleri “Pis urumlar”

Güneyde bir adli olay mı oldu?

Bizim ‘kirli eller gazetesi’ dalıyor olayın üzerine “Türk haklı-mağdur” mealinde bir manşet çakıyor…

Ne başlıklar! Ne kelimeler…

Provokatör yayınlar pusuda, her yeni günde “ malzeme ” bekliyorlar.

En başından beri yazıyorum, bu güne kadar yürütülen müzakere süreci bir “barış süreci” değildi…

Ne yazık ki!

Bundan öncekiler de öyleydi, Akıncı-Anastasiadis de öyleydi.

Ha şimdi müzakere bile yok…

Peki ne olmalı? Barış müzakeresi…

BM zemininde süren müzakerelere alternatif bir barış yanlıları görüşme masası…

Masa başında, toplumlardan uzak kağıt üzerinde “yeni bir devlet” kurmaya çalıştı siyasiler olmadı!

Peki sahada durum nedir diye hiç düşündük mü?

‘Yeni devlet’ kurma sürecinin zeminine 'barış projesi' kurmayı denedik mi?

Var mı böyle bir siyasetimiz? Fiilen var mı?

Daha açık söylemek gerekirse, süreç barış süreci, toplumların yakınlaşma süreci olarak tasarlandı mı?

Anlatamadım mı kendimi?

Peki, şöyle söyleyeyim, toplumlar şuan barışa hazır mı mesela?

Ya da iki toplumun kucaklaşması için barış güçleri olarak ne yapıyoruz? Yaptıklarımız yeterli mi?

Üzgünüm ama bu soruların cevapları adada yaşayan her iki toplumun da henüz barışa hazır olmadığını gösteriyor bizlere…

***

Evet, barikatlar açık…

Evet, herkes istediği yere özgürce gidebiliyor.

Peki kaçımızın Kıbrıslı Rum dostu var?

Ya da her daim görüştüğümüz kaç Kıbrıslı Rum arkadaş edindik?

Veya şöyle sorayım, kaçımız yaşadığı evi eski sahibine vermeye hazır?

Kaçımız endişe taşımıyor?

Kaçımız tedirgin değil?

Evet, masa başında yürütülen müzakere süreçlerini önemsiyorum. Keşke masa hemen kurulsa eskisi gibi!

Samimiyetle çözüm bulmak için gecesini gündüzüne katan eski liderlerin emeğini de selamlıyorum.

Ama sürecin masa başından, sokağa, sahaya yansıması gerektiğini düşünüyorum.

Zira görüyorum ki toplumlar henüz barışa hazır değil...

Bir birimizi anketlerle kandırmayalım.

'Uzun Yol'da, vitrinlere bakınarak gezinmekten öte bir şeydir barış!

Girne'nin kumarhanelerindeki rulet masasından da büyüktür.

Leymosun'da yenen balığın tadı gibi lezzetli olsa da, içinde kılçıkları vardır bu barışın…

Dikkatli yemek lazım, boğazımıza kaçmasın!..

Evet, başa dönecek olursak masa başında, kağıt üzerinde yılladır kurulmaya çalışılan bir devlet var, henüz anne karnında…

Doğacak mı dersiniz!

Velev ki doğdu sayalım.

Ve velev ki imzalar atıldı.

Her şey hallolmuş mu olacak?

Barışmış mı olacak toplumlar?

Hayır! Kıbrıs’ın barış yanlıları olarak silkelenip kendimize gelmeliyiz. Eğer zemine barış projesini döşemezsek bu inşaat çökebilir a dostlar, çökebilir!

Bu açıdan bakıldığında son 5 yılda yaşanan bazı olaylar bizlere şunu gösterdi:

- Toplumda henüz barışa hazır olmayan endişeli bireyler vardır ve acılar hala tazedir, saygı duymak lazım.

- Toplumları barışa hazırlamak için sokakta-sahada barış projesi yürütmek elzemdir. Müzakere masası yeterli değildir.

- İnsanların acıları üzerinden siyaset yapmak yanlıştır.

Onları dinlemeden, fikirlerini sormadan yaşadıkları duyguları hissetmeden barışı inşa edemeyeceğiz, bu belli...

En başından beri söylediğim gibi, şimdi ihtiyacımız olan tek şey toplumları barışa hazırlarken ‘yüzleşme’ sürecidir.

İki toplumu barıştırırken Kıbrıs Türk toplumu içinde kamplaşmalar yaratmak ise kimsemize fayda getirmez , bunu geçmişte yaşadık.

Olası bir referandumda hepimiz oy vereceğiz.

“Faşist” diye ötekileştirerek olaydan sıyrılmaya çalıştığımız insanlar da bu ülkenin parçası...

Referandumu geçtim, olası anlaşma sonrasında bu ülkenin yurttaşı olacak onlar da… Bu nedenle birbirimizi anlamalı, hassasiyetlerimizi kaşımadan iki toplumdaki her kesimi barışa hazırlamalıyız.

Ötekileştirmeden, dinleyerek ikna ederek…

Yaşanmışlıkları, acıları yok saymadan!

Yüzleşerek, konuşarak, acılara saygı duyarak... ‘Barış’, emek gerektiren bir süreç olacak. Ve henüz o yönde bir hareketlilik yok.

Üstelik yılladır sürecin ‘insani’ tarafı eksik...

Zemin provokasyona açık, bölünmeye hizmet ediyor.

Durum bundan ibaret...