Uyku apnesi ve horlamanın ağız ve diş sağlığı ile ilişkisi

Son yazılarımda hastalıklar ile ağız ve diş sağlığının belirtilerine önem veriyorum. Bunun esas nedeni yaşanan genel sağlığınızdaki aksaklıkları vücudumuzun verdiği uyarılara karşı bilinçli olursak ilerlemeden erken tanının hayati öneminin olması. Uyku apnesi ve horlama, birçok insan yorulduğumda horluyorum diye söylenir peki nedir farkındalığımız var mı?

Uyku apnesi ve Horlamanın sadece solunum yollarıyla ilgili problemler olarak düşünülse de, aslında ağız ve diş sağlığı ile doğrudan bağlantılı olabilir. Diş hekimleri olarak bu belirtileri fark ederek hastaların erken tanı almasına katkı sağlayabiliriz. Biz diş hekimlerinin yönlendirmesi ile sizlerde genel sağlığımız hakkında sağlıklı cevaplar bulabilirisniz.

Uyku Apnesi ve Horlamanın Ağız ve Diş Sağlığı ile Bağlantısı

1. Diş Sıkma (Bruksizm) ile İlişki:

Uyku apnesi olan bireylerde, uyku sırasında hava yolunu açmak için çene kaslarında istemsiz kasılmalar meydana gelebilir. Bu durum diş sıkma (bruksizm) ile ilişkilidir ve uzun vadede diş aşınmaları, çene eklem problemleri (TME disfonksiyonu) ve diş hassasiyeti gibi sorunlara yol açabilir.

2. Ağız Kuruluğu (Kserostomi):

Uyku apnesi ve horlama, genellikle ağızdan nefes almayla ilişkilidir. Bu durum tükürük salgısını azaltarak ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğu, diş çürükleri, diş eti hastalıkları ve ağız kokusu riskini artırır.

3. Damak ve Çene Yapısı:

Küçük alt çene (retrognati), dar damak yapısı veya yüksek damak kavisi olan bireylerde hava yolu daralabilir ve bu durum uyku apnesi riskini artırabilir. Çene pozisyonundaki bozukluklar, hava yolunun açık kalmasını zorlaştırarak horlamaya yol açabilir.

4. Diş Etleri Üzerindeki Etkiler:

Uyku apnesi olan bireylerde düşük oksijen seviyeleri ve kronik iltihaplanma nedeniyle diş eti hastalıklarının daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Düzenli kontrollerinizi aksatmamalısınız. Pek bizler ne zaman sizleri diğer branşlara göndereceğiz.

Hastalarımıx şu belirtileri gösteriyorsa diş hekimi olarak KBB doktoruna yönlendirmek önemlidir:

• Gece boyunca sık sık nefes durması (yakın çevre tarafından fark edilmesi)

• Sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali

• Diş sıkma veya çene ağrısı şikayetleri

• Ağız kuruluğu ve sık tekrarlayan diş çürükleri

• Sabahları baş ağrısı ile uyanma

• Şiddetli horlama ve boğulma hissi ile uyanma

Ağız ve Diş Sağlığı açısında Tedavi ve Koruyucu Önlemlerimizin bazıları ve nedenleri;

• Ağız içi apareyler: Hafif ve orta dereceli uyku apnesinde alt çeneyi öne alarak hava yolunu açık tutan özel apareyler kullanılabilir.

• Çene pozisyonu ve ortodontik tedaviler: Çene yapısı uyku apnesine yatkınsa ortodontik tedaviler veya çene cerrahisi gerekebilir.

• Ağız kuruluğu için önlemler: Bol su tüketimi, yapay tükürük ürünleri ve ağızdan nefes almayı azaltmaya yönelik tedaviler önerilebilir.

• Uyku hijyeni ve kilo kontrolü: Obezite, uyku apnesi ile doğrudan ilişkilidir. Kilo kontrolü sağlamak ve uyku hijyenine dikkat etmek şikayetleri azaltabilir.

• CPAP cihazı: Şiddetli uyku apnesi olan hastalarda sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazı önerilebilir.

Diş hekimleri, uyku apnesi ve horlama belirtilerini fark ederek hastaları erken teşhis için yönlendirebilir. Çene yapısı, diş sıkma, ağız kuruluğu gibi ağız sağlığıyla ilgili belirtiler göz önünde bulundurularak multidisipliner bir yaklaşımla tedaviye yönlendirilmelidir. Uzun vadede uyku apnesi ve horlamanın kontrol altına alınması, hem hastanın genel sağlığını hem de ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Sağlıkla..