ÜSTEL’İN GİZLEDİĞİ ‘O RAPOR’

Konuyu Kanal SİM’de ‘Sabah Kahvesi’nde gündeme getirince Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt telefonla aradı:

“Ben o raporu bizzat kendi elimle Sayın Başbakan Ünal Üstel’e teslim ettim” dedi.

“Hem de 18 Temmuz 2022 tarihinde...”

Bugün 18 Nisan 2023 olduğuna göre, üzerinden tam 9 ay geçmiş!

Yani 270 gün...

Ve hala o ‘rapor’ Üstel’in masasındaki sümenin altında saklı...

“Başbakanlık Denetleme Kurulu raporu hazırdır, Sayıştay’ın raporunu bekliyorum. Sonra gereğini yapacağım” diyen bizzat Ünal Üstel’di. Bu sözleri basında çıktı, arşivde vardır.

Sayıştay’ın raporu da -geç olsun güç olmasın misali- nihayet meclise yollandı, basına düştü. Üstünden bir ay geçti. Ama Üstel hala sümen altındaki o ‘rapor’a dokunmuyor. Söz verdiği gibi ‘gereğini’ yapmıyor!

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‘Rapor’ neydi, özetle hatırlayalım.

KIBTEK’in fuel-oil ihtiyacının karşılanması işini ihaleyle alan Sideral şirketi, zamanında ödeme alamayınca sözleşmeyi iptal etmiş, KIBTEK yönetimi ve hükümet uzlaşı yolu aramak yerine TPIC’i oyuna sokmaya çalışmış, ancak TPIC yakıt getiremeyince memleket en sıcak mevsimde elektriksiz kalmıştı. Bunun üzerine ihaleler açılmış, itirazlar, iptaller derken yeniden ‘ihalesiz işler’ dönemine geri dönülmüştü.

Haziran-Eylül ayları arasında dört farklı şirket vasıtasıyla Teknecik’e fuel-oil getirtilmiş, ödenen fahiş fiyatlar kamuoyuna yansımış, ana muhalefet CTP konunun üzerine gitmiş, Başbakanlık’ı basarak Üstel’den belgeleri istemiş ve almıştı. O günlerde yapılan hesaplamalara göre üç aylık sürede sadece yakıt ve taşıma maliyetleri yüzünden KIBTEK’in cebinden çıkan fazladan para miktarı yüz milyonlarca lira olarak telaffuz ediliyordu.

İşte Ünal Üstel de bu açıklamaları o günlerde yapmış, ‘Başbakanlık Denetleme Kurulu raporunun hazır olduğunu, Sayıştay raporu çıkar çıkmaz üstüne düşeni yapacağını’ beyan etmişti.

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Aradan 9 ay geçti ve Üstel sözünü yerine getirmedi.

Ama artık elimizde Sayıştay’ın hazırladığı rapor var ve çok daha net, devletin denetlemekle görevli kurumu tarafından raporlaştırılan ve belgelerle desteklenen bu metin birçok soruyu tartışma götürmeyecek şekilde cevaplandırıyor.

Haziran ile Eylül ayları arasında KIBTEK’e yakıt tedarik eden 4 firma var: Petco, İçkale, Alkagesta ve AKSA...

Bu 4 firmanın 3 aylık sürede kurumdan elde ettiği fazladan gelir 6 milyon 742 bin 93 Dolar olarak hesaplandı. Bugünkü kura göre yaklaşık 134 milyon TL’lik ‘haksız kazanç’ elde edildiğini söylüyor Sayıştay raporu... Pul parası, güneyden alınan pahalı enerji ve diğer ‘zararlar’ da cabası!..

Muhtemeldir ki benzer bulgular Başbakanlık Denetleme Kurulu raporunda da vardır. Talayurt “Çok iyi bir çalışma yapmıştık” diyor. Bilmiyoruz, çünkü görmedik o raporu... İstiyorum. “Ben veremem, konu başlığı hakkında açıklama da yapamam, yasa böyle” diyor Halil Bey...

“Yalnızca Başbakan açıklayabilir.”

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Peki ama neden açıklamıyor?

Neden 9 ay önce söz verdiği gibi ‘gereğini’ yapmıyor Üstel?

Akla bir yığın ihtimal geliyor tabii böyle ‘şeffaflıktan uzak’ davranınca...

Bu ‘iş’ten Üstel’in bir çıkarı mı vardır acaba?

Maddi ya da siyasi mi, yoksa her ikisi de mi?

Kimi koruyor Başbakan, bu raporu sümen altında tutarak?

Ya da acaba birilerini mi tehdit ediyor, “Açıklarsam, Başsavcılığa yollarsam yanarsınız” diyerek?

Yoksa şu an AKSA ile pişirilmekte olan ‘iş’in bir gereği midir KIBTEK’teki vurgunları, yolsuzlukları saklamak?

Üstel’in ‘suskunluğu’nun vardır bir nedeni ama, o ‘rapor’ yazılmıştır bir kere, çıkacaktır elbet gün yüzüne...

Ama er, ama geç...