Üstel yine 'sabotaj' dedi

Yurtdışı tatili dönüşünde, Kıbrıs'ın kuzeyi genelindeki elektrik kesintileriyle ilgili krizden üç gün sonra Bakanlar Kurulu'nu 'olağanüstü' toplayan Başbakan Ünal Üstel, toplantı sonrası açıklama yaptı, yine 'sabotaj' imasında bulundu.

Üstel, daha önce de elektrikte yaşanan arızalarla ilgili yatırım eksikliğini reddetmiş, sabotaj iddialarında bulunarak polis soruşturması başlatılmasını talep etmişti. Ancak soruşturmaların tümü sonuçsuz kaldı...

Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapan Üstel, "Arızanın nedenlerini araştırmak üzere hem polis, hem KIB-TEK, hem de Türkiye'den gelecek bir ekibin soruşturma yapacağını" açıkladı, sonuçların 15 gün içerisinde açıklanacağını iddia etti:

"Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplanarak elektrik konusunda geçtiğimiz Çarşamba gününden başlayarak yaşananları değerlendirmiştir.

KIB-TEK’ten, Polis Genel Müdürlüğümüzden mevcut bilgi verilerini dinledik. Dinlediğimiz zaman, bilinçli ya da bilinçsiz ihmal ve dıştan sisteme müdahale dahil tüm olasılıkların dikkate alınarak arıza odaklı ve diğer etkilerle ilgili geniş soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürülmesine karar verdik.

Alınan karar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğümüz kendi bünyesinde hızla sonuca gidecek bir yapılanmayla soruşturmasının sürdürecektir.

KIB-TEK, en eski kurumsal yapılarımızdan biri olarak, teknik kapasitesi yüksek insan kaynağına sahiptir. KIB-TEK’te kendi içinde soruşturmasını genişleterek gerçekleştirecektir.

Bir üçüncü taraf olarak Anavatan Türkiye’den, konuyu tüm yönleriyle araştıracak, uzman ekip desteği talebimizi ilettik. Birkaç gün içerisinde Türkiye’den gelecek ekip, tüm kademlerde incelemesini yaparak, kapsamlı bir rapor hazırlayacaktır. Böylece yangının tespiti zorlaştıran tahribatının altına da inilebilmesini umut ediyoruz."

"Her zor dönemin toplumsal dayanışma ile aşılabileceğini" söyleyen Üstel, "Sıkıntılardan siyasi rant elde etmeye çalışmak, toplumsal düşünce ile örtüşmez" dedi.

"Yaşanılanlardan elde edilen deneyimler, KIB-TEK’teki mevcut sistemin, üretim ve iletim alt yapısı başta olmak üzere güvenilir bir şekilde sürdürülebilirliğini gözden geçirmeyi de zorunlu hale getirmiştir" ifadelerini kullanan Üstel, "Türkiye’den gelecek, uzman, bilirkişilerden oluşan ayrı bir ekip de KIB-TEK’i bu çerçevede inceleyip, sonuçları bizlere aktaracaktır" dedi.

"Elektrikte arızanın nedeninin ortaya çıkarılması ve istikrarlı üretim için çalışmalar en geç 15 gün içinde sonuçlanacak" iddiasında bulunan Üstel, "Sonuçlar saydamlık, açıklık ve hesap verebilirlik ilkesiyle halkımızla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Suçu veya ihmali olanlar varsa, kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gereken yapılacaktır. Kimsenin, halkımıza bu sıkıntıları yaşatma hakkı yoktur" dedi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde doğal nüfus artışı yanında, "kalıcı yaşamı tercih eden" Türkiye ve üçüncü ülkelerden gelenler, turistler ve öğrencilerin de enerji tükettiğini ifade eden Üstel, "Bütün öngörüleri de dikkate alarak çare üretme, enerjide kapasite artırımını başarmalıyız" şeklinde konuştu.

Üstel, "Hükümette olduğumuza göre takdiri de yapıcı, pozitif eleştiriyi de saygıyla karşılamak durumundayız. Bu vesileyle elektrik kesintisinde mağduriyet yaşayan tüm yurttaşlarımın tepkisini saygı ile karşıladığımı da saygılarımla ifade etmek isterim" diyerek sözlerini sonlandırdı.