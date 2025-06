Üstel, ‘sözler’ verdi, Yılmaz “diploması ve müzakere” vurgusu yaptı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’ın kuzeyine ziyarette bulundu. Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel ve Cevdet Yılmaz Türkiye ile yürütülen ikili ilişkiler ve kalkınma vizyonuna dair mesajlar verdi. Ünal Üstel; ulaşım, eğitim, sağlık, turizm alanında bir dizi sözler sıraladı.

Öte yandan Cevdet Yılmaz ise İran – İsrail savaşına işaret ederek, “Diplomasiden yanayız, müzakere etmekten yanayız” dedi, Kıbrıs’ın kuzeyinde Medef Defans isimli savunma sanayi amacıyla kurulan bir özel sektör tesisi bulunduğunu açıkladı, bu şirketi ziyaret edeceğini söyledi.

“Dünya ile kucaklaşma yolculuğu başladı”

Başbakan Üstel açıklamasında, “KKTC dünya ile kucaklaşma yolculuğuna başlamıştır ve bu yolculuğa devam etmektedir. Dünya ile kucaklaşmak için dünya standartlarında bir devlet yönetimine, refah düzeyine, alt yapıya ve hizmet kalitesine ulaşmamız da şarttır, hükümet olarak 2026-2027 yılı vizyonumuz da budur. Hedefimiz KKTC’nin tüm alt yapı eksikliklerini tamamlayarak onu dünyaya hazır hale getirmektir.” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Lefkoşa Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok yeni yatırım hayata geçiyor. Girne Devlet Hastanesi tamamlandı. Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanemiz revalizyonu başlıyor. Güzelyurt Devlet Hastanemiz tamamlanıyor. Karpaz hastanemizin temellerini yakın bir zamanda atacağız. Vatandaşlarımız daha donanımlı ve erişilebilir bir sağlık sistemine kavuşmuş olacak.” dedi.

Ulaşıma dair sözler…

Ulaşım projelerine ilişkin de bilgi veren Üstel, “Girne doğu çevre yolları, batı çevre yolları, Lefkoşa kuzey çevre yolu, Değirmenlik Girne Dağ yolu, Karpaz yolu ve köy yolları gibi projelerle ülkemizin dört bir yanını daha güvenli ve hızlı erişilebilir bir hale getiriyoruz. Bunların bir laftan ibaret olmadığını ve mutlaka gerçekleşeceklerinin belki de en büyük ispatı şu anda içinde bulunduğumuz yeni Ercan Havalimanı’dır. Ercan Havalimanı’nın yeni terminali hem yüzümüzü hem vizyonumuzu yansıtan bir eserdir.” diye konuştu.

“Türkiye ile kurulacak elektrik enterkonnekte hattı maliyetleri azaltacak”

Üstel, “Enerji güvenliğimiz için de kritik bir adım attık. Türkiye ile aramızda kurulacak elektrik enterkonnekte hattı maliyetleri azaltacak, arzı güvence altına alacak, çevreci sürdürülebilir bir alt yapıyı mümkün kılacaktır.” dedi.

“Tarım, turizm, dijital dönüşüm… her alanda vizyon”

Üstel, “Narenciye işleme tesislerinden soğuk hava depolarına, sulama sistemlerinden üretici desteklerine kadar birçok proje kırsal kalkınmanın temelini oluşturuyor. Bunları çok kısa sürede hizmete sokmakta kararlıyız.” dedi.

Üstel, “Turizm ve kültürel tanıtım faaliyetlerimiz Türkiye ile koordineli yürütülüyor. Bu yıl için ayrılan özel bir bütçe ile KKTC’nin uluslararası marka değerini artırmak, yeni destinasyonlara ulaşmak ve kültürel mirasımızı tanıtmak için kapsamlı kampanyalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm konusunda ise “Kamu hizmetlerini daha şeffaf, daha hızlı hale getiriyoruz. E-devlet uygulamalarımız gelişiyor, mobil alt yapımız güçleniyor. Gençlerimize yönelik eğitim, AR-GE ve girişimcilik destekleriyle insan kaynağını inşa ediyoruz. Gençlere yönelik ilk evim kredisi ve sosyal konut projelerimiz devam ediyor. Kadınlarımızın ekonomiye katılımı adına her türlü destek paketini devreye sokuyoruz.” dedi.

“Egemen eşitlik vizyonunu dünyaya anlatmaya devam edeceğiz”

Başbakan Üstel, “Projeler tamamlandığında KKTC hem devletsel kurumları hem de yeni hak ettiği saygın yeri mutlaka kazanacaktır. Bu ziyaretin bir önemli yeri daha var. KKTC son 5 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğü iki devletli çözüm vizyonumuzu tam dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Bu ziyaret inanıyorum ki egemen eşitlik, eşit uluslararası statümüzün tanınmasını ortaya koyan bu vizyonun dünyaya bir kez daha güçlü bir irade ile duyurulmasında önemli bir katkı sağlayacak.” dedi.

“Rum tarafı ekonomimize ve güvenliğimize saldırıyor”

Mülkiyet konusuna da değinen Başbakan Üstel, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mülkiyet konusuna

yönelik tutumunu şu ifadelerle eleştirdi:

“Hem ekonomimizi çökertmek hem de güvenliğimizi sarmak için Rum hükümeti elinden geleni yapıyor sayın cumhurbaşkanı yardımcım. Önce iş adamlarımıza girişim yaptı, bazı tutuklamalar yaparak ekonomimizi çökertmek için başta iş insanlarımızı sonra da turizmi baltalamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. AİHM’nin verdiği kararla bir kez daha gördük ki yapılan tutuklamalar haksız ve yersiz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

“Diplomasiden yanayız, müzakere etmekten yanayız”

Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel’le birlikte açıklama yapan Yılmaz, Güzelyurt’ta tamamlanan projeleri ziyaret edeceklerini ve gençlerle buluşacaklarını söyledi.

Yılmaz, “KKTC’nin daha müreffeh yarınlara kavuşması için, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumak için attığımız ve atmamız gereken adımları hep birlikte istişare edeceğiz. Güzelyurt’ta ihalesi tamamlanan soğuk hava deposu entegre tesisleri olacak. Sadece masa başında görüşmeler yapmıyoruz. Saha ziyaretleriyle projelerin ilerlemesini, gelişimini yerinde de birlikte inceleme imkânımız oluyor. Bu da önemli bir tesis.” dedi.

“Tarihin en yüksek iktisadi ve mali iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz”

Cevdet Yılmaz, “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tarihin en yüksek iktisadi ve mali işbirliği protokolünü hayata geçiriyoruz. 21 milyar Türk Lirası’na yakın bir kaynak ve çok yönlü, çok sektörlü bir şekilde; tarımdan turizme, sağlıktan eğitime, altyapıdan şehir hayatına, belediye hizmetlerine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan ve az önce yine Sayın Başbakan’ın altını çizdiği üzere KKTC’nin kalkınma planı vizyonu çerçevesini desteklemeyi öngören güçlü bir programı uyguluyoruz.” dedi.

Medef Defans’ı ziyaret edecek

Yılmaz, Medef Defans firmasını da ziyaret edeceklerini belirterek, “Yine bugün çok iftihar ettiğimiz bir firmayı ziyaret edeceğiz, Medef Defans firmasını. Bu, savunma sanayi alanında KKTC’nin çok önemli bir özel sektör tesisi. Kendileriyle iftihar ediyoruz gerçekten. Dünyaya, yanlış hatırlamıyorsam 16 ülkeye ihracat yapan, çok önemli bir kapasite oluşturan teknolojik bir yatırım. Bunu da yerinde görmüş olacağız.” dedi.

“Diplomasiden yanayız, müzakere etmekten yanayız”

Yılmaz, “Elbette Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomasiden yanayız, her zaman barıştan yanayız, her zaman çözümlerden yanayız. Bunda hiç tereddüt yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, Etiyopya ile Somali anlaşması için de gayret sarf etti, Ukrayna-Rusya savaşı bitsin diye de uğraştı. Pakistan-Hindistan geriliminde de aktif rol oynadı. İşte Gazze meselesinde zaten çok yoğun bir diplomasi sürdürülüyor. Son İran-İsrail geriliminde de dünyada bu kadar, Cumhurbaşkanımız kadar gayret eden başka bir lider var mı bilmiyorum. Çok yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede masaya geri dönülür. Diplomasinin alternatifi savaştır, çatışmadır. Savaş, çatışma istemiyorsanız müzakere ederek sorunları çözeceksiniz.” dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sorunların müzakereyle, masada çözülmesi gerektiğini biz her fırsatta söylüyoruz. İnşallah bir an önce, çok geç olmadan taraflar masaya dönerler ve masada bir müzakereyle bu sorunlar da aşılır diye ümit ediyoruz. Aksi takdirde yaşanan sürecin insani, çevresel ve ekonomik maliyetleri her geçen gün artacaktır. Bunun da hiç kimseye faydası olmayacaktır. Bunun da altını çizmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet olarak ve garantör bir devlet olarak her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin bir tereddütü, bir şüphesi olmasın.”

“İş dünyasına yönelik çalışmalar iyi niyetle bağdaşmıyor”

Kıbrıs’ın güneyine yönelik eleştirilerde de bulunan Yılmaz, “Bugün bu meseleleri de konuşma imkânımız olacak. Cenevre’de iki devletin ortak çalışabileceği, iş birliği yapabileceği alanlar çerçevesinde güzel bir atmosfer oluşmuştu doğrusu. Ama son dönemde Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş dünyasına yönelik yapılan çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını ben de buradan ifade etmek istiyorum. İş birliği yapma ruhuna da uygun olmadığını, bunun da elbette karşılıksız kalmayacağını da ifade etmek istiyorum.” dedi.

Yılmaz, “Siyasi birtakım sebeplerle, hukuku kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağını buradan ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.