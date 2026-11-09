Umut henüz ölmedi! (Allah’tan ümit kesilmez)

Karavostasi?

Karavostasi, antik Soli Kenti’nin önemli bir bölümünün olduğu yerdir...

Liman var ya!

Eski maden yükleme limanı!

Demir yığını!

Hah aha orası!

-*-*-

Hatta bir şey daha söyleyeyim, Karavostasi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal limanlarından biridir!

-*-*-

Örnek verecek olursak, Girne’ye bizim yaptığımız “Turizm Limanı”, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal limanları arasında yoktur... Ama Karavostasi vardır!

-*-*-

Karavostasi’nin Batı’sında Potamus tou Kambos yani Yedidalga, Doğu’sunda Xero yani Gemikonağı, Kuzey tarafından deniz ve Güney’inde de Ambeligu (Bağlıköy) ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bir bölümü yer alır!

-*-*-

Şimdi, “yol açılacak” dendi ya!

Geçişler için canım!

Anladığım kadarı ile Lefke – Aplıç bölgesinden Rum tarafına geçtikten hemen sonra sağa yani Doğu’ya dönüp de Kambos köyüne doğu giderken, o yol üzerinden bir yerde, Kuzey’e Bağlıköy’e doğru inen ve geçmişte mayın döşenmiş yol açılacak... İlk başta, Kambos ile Yedidalga arasında yıllardır BM Barış Gücü’nün kullandığı yolun açılacağını sanmıştım ama sanırım o değil, daha Doğu’da, Bağlıköy ile Kambos’u birbirine bağlayacaklar!

-*-*-

Çok işe yarar mı?

Bilemedim!

Ama açılsın da ne olursa olsunlardayım!

Ancak mesafe çok uzun; Türk – Rum barikatları nereye – nasıl kurulacak?

Orada görev yapan polisler, “sürgün” mü sayılacak, yine bilemedim!

-*-*-

Akıncılar (Lurucina) – Limya geçişi zaten açıtkı!!!

Şimdi resmi anlamda açılacak; sadece bazı köylüler değil, herkes geçebilecek!

Bu yolun, Luricina’ya can vereceğinden eminim ama bunun da ötesinde, biz de Larnaka Havaalanı’na gitmek için Metehan sıkışıklığını veya Pergama’daki dar geçişi kullanmak zorunda kalmayabileceğiz!

-*-*-

Haaa Luricina – Limya geçişi, Ercan – Larnaka arasındaki yol mesafesini de 20 dakikaya düşürecek; bu da bana “paranoyak” bir heyecan vermedi diyemem!

-*-*-

Erenköy yani Koççina’dan Rumların geçişine “askerimiz” izin vermiyor!

Ama Nikos Hristodulidis, görüşme sonrası yaptığı kısa açıklamada, “bu kapı hala masada” diyor demek ki pazarlıklar sürüyor, sürecek!

-*-*-

Imagine Projesi’ne geri dönüşten de söz ediliyor...

KKTC’deki faşist yapılanma bu projeye şiddetle karşıydı, ne oldu acaba?

Bence bu proje yeniden başlarsa, Türk – Müslüman baskıcılığında ilginç bir “taviz” görüntüsü ortaya çıkacak ki bu da bana “yok canım bu projeye malum abiler asla izin vermeyecek” diye bir düşünce sokuyor!

-*-*-

Neyse!

Yazıyı yazdığım dakikalarda, iki taraftan her hangi bir açıklama gelmemişti...

-*-*-

Yaklaşık bir saat 15 dakika sürdüğü belirtilen görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, BM adına ortak açıklamayı okumuştu…

-*-*-

Dört kapı bekliyorduk!

Haspolat ve Kiracıköy’de demek ki bir takılma oldu!

-*-*-

Haaa liderler yine görüşecek!

Hatta Antonio Gutteres ile de bir araya gelecekleri falan söylendi!

Kötü bir sonuç çıkmadı!

-*-*-

Çıtayı yüksek tutmamak lazım, öyle yaparsak, ki yaptık, dört kapı bekledik, iki “bölgesel hedefli” kapı açıldı moralimiz sirto seviyesine gelmedi ama yine de “hiçten” iyidir!

-*-*-

Çıtayı yüksek tutmak derken?

-*-*-

Mesela Tayyip Erdoğan “tanıyın KKTC’yi” dedi yine!

-*-*-

Abi, tanımayacaklar!

-*-*-

Peki Erdoğan, tanınmayacağını bilmiyor mu?

-*-*-

Biliyor!

Bildiğini biliyoruz!

Bundan eminiz!

-*-*-

O zaman neden ısrar?

-*-*-

İki sebebi olabilir:

1 – Çözüm olmasını asla istemiyorlar!

2 – Diplomatik manevra kabiliyeti adına pozisyon belirleyip, daha sonra bakın işte geri adım attik falan diyebilme avantajı yakalamak isteyebilirler!

-*-*-

Umut!

Umut var mı?

-*-*-

Belki de üç – beş ay öncesine kadar hatta iki ay öncesine kadar bende vardı!

-*-*-

Ama bazı gerçekler yüzümüze tokat gibi vurulduğu zaman, umut ölüyor!

-*-*-

En azından “Umut” ölmedi ama makinelere bağlı!

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88 yaşındaki halam gibi!

Zavallı halam, aylardır makineye bağlı yaşıyor, yaşatılıyor!

Doktorlara soruyoruz, “uyanır mı?”

Allah’tan ümit kesilmez!

Hüseyin Kırmızı – Metamorphosis ’26: What Remains başlıklı piyano resitali, 8 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 20.30'da Girne'deki Bellapais Manastırı'nda gerçekleştirildi... Keyifle, heyecanla dinledik... Uzun uzadıya Hüseyin Kırmızı’yı anlatmanın gereği yok... Muhteşem bir piyanist; olağan üstü ve olağan dışı bir müzik insanı; şahane bir eş ve sevgi dolu bir baba... Candan dost... Ama hepsinden öteye, sadece Kıbrıs için değil, Dünya için büyük bir değer... Onunla aynı havayı solumak bile gururdur...