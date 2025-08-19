Uluçay, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Muazzez Yahya ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Yahya ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Uluçay’a belediyenin toplumsal faaliyetlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek armağan takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Lions Kulübü’nün çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti. Uluçay, “Belediyemiz için Kale Lions Kulübü’nün ve diğer gönüllü kuruluşların toplum yararına yürüttüğü çalışmalar çok kıymetlidir. Bu tür faaliyetler hem kentimizin gelişmesine hem de dayanışma kültürünün güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Bizler de belediye olarak bu çabaların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.