“Ülkenin ihtiyacı yurttaşlık yasasında yama değil, kapsamlı bir düzenlemedir”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen yurttaşlıkla ilgili yasa tasarısını eleştirerek, hükümetin yurttaşlık yasasında parçalı değişiklikler yapmak yerine kapsamlı bir düzenleme getirmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Meclis’e gelen düzenlemenin bekledikleri yasa tasarısı olmadığını belirten Baybars, hükümetin Mayıs 2022’de açıkladığı programda yer alan çağdaş, ülkenin kültürü ve kimliğiyle uyumlu bir Yurttaşlık Yasası hazırlama vaadini hatırlattı.

Baybars, özellikle Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın kalkınma planı tartışmaları sırasında ülkenin yeni bir yurttaşlık yasasına ihtiyaç duyduğunu dile getirdiğini anımsatarak, çalışma iznine bağlı otomatik vatandaşlık verilmesi uygulamasına son verilmesi ve Bakanlar Kurulu kararıyla verilen istisnai vatandaşlıklara ilişkin kriterlerin açık şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet dönemlerinde istisnai vatandaşlık uygulamalarının arttığını kaydeden Baybars, bugüne kadar verilen vatandaşlıklara ilişkin verilerin paylaşılmamasını da dikkat çekti. Baybars, “Bakandan almakta zorlandığımız en temel bilgilerden biri bugüne kadar yurttaş yapılan kişilerin sayısıdır” dedi.

Vatandaş yapılan kişilerin isimlerini talep etmediklerini belirten Baybars, resmi gazetede yayımlananlar dışında verilen vatandaşlıklarla ilgili sayısal verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık uygulamalarına ilişkin toplumu aydınlatması gerektiğini söyledi.

Burada doğup büyüyen ve kendisini bu ülkeye ait hisseden çocukların yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Baybars, bu kişilerin Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılması uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirtti. Bu çocukların yurttaşlık yasasında oluşturulacak farklı bir statüyle güvence altına alınabileceğini kaydeden Baybars, yıllardır devam eden sorunların kalıcı biçimde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışma iznine bağlı vatandaşlık uygulamasına karşı olduklarını yineleyen Baybars, yurttaşlık verilmesinde aidiyet bağının ve devlet ile kişi arasında kurulacak ilişkinin esas alınması gerektiğini belirtti. Baybars, vatandaşlığın otomatik olarak çalışma iznine bağlanmasının doğru olmadığını savunduklarını dile getirdi.