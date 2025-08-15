UKÜ’de yeni dönem: Prof. Dr. Erbuğ Çelebi rektörlük görevine başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) rektörlük görevi 1 Ağustos 2025 itibarıyla Prof. Dr. Erbuğ Çelebi’ye geçti. 2015 yılından bu yana üniversitenin rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Halil Nadiri, iki dönem sonra görevini Prof. Dr. Çelebi’ye devretti.

Uzun yıllardır akademik ve idari görevlerde başarı gösteren Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, araştırma odaklı çalışmaları ve uluslararası iş birlikleriyle tanınıyor. Vizyoner bakış açısı ve öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, akademik mükemmeliyete verdiği önem ve teknoloji odaklı eğitim politikalarıyla öne çıkıyor.

Bilişim ve yazılım geliştirme alanındaki uzmanlığıyla üniversitenin ulusal ve uluslararası başarısına katkı sağlamayı hedefleyen Prof. Dr. Çelebi, eğitim, araştırma ve gerçek yaşam deneyimini sürekli geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.