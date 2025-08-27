UKÜ mezunları Ankara’da buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) mezunları, Kariyer ve Mezunlar Merkezi tarafından düzenlenen “UKÜ Mezunları 2025 Buluşması” kapsamında Ankara’da bir araya geldi.

1997’den bu yana yaklaşık 30 bin mezun veren UKÜ’nün farklı dönemlerinden yüzlerce mezun, bu özel etkinlikte hem eski arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı hem de yeni profesyonel bağlantılar kurma fırsatı buldu.

UKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreterin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik; tiyatro mezunlarının hazırladığı skeçler, DJ performansı, çeşitli çekilişler ve geleneksel mezunlar pastasının kesimiyle renkli anlara sahne oldu.

Kariyer ve Mezunlar Merkezi Koordinatörü Berna Ozansoy, etkinliğin Ankara’da düzenlenme amacını şu sözlerle ifade etti: “Mezunlarımız dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyor. İş ve aile yoğunlukları nedeniyle Kıbrıs’a gelmekte zorlandıklarını belirttiler. Bu nedenle, bu yılki buluşmayı Ankara’da gerçekleştirme kararı aldık.”

UKÜ’nün yurt dışında düzenlediği ilk mezunlar buluşması olma özelliği taşıyan etkinlik, mezunlar ve üniversite arasındaki güçlü bağları bir kez daha pekiştirdi.