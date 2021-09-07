UCUZLAYAN HAYAT

Müjdeler olsun ki hayat ucuzlamaya başladı.

Söz vermişti ya Erhan Arıklı, hükümete gelirken…

Bakın tutuyor. Yavaş yavaş da olsa ucuzluk başlıyor.

Bu işler aceleyle olmaz. ‘Hop’ demekle hayat ucuzlamaz. Ama zamanla, istikrarlı çabayla, doğru kararlarla ve politikalarla aheste de olsa ucuzlayacak.

Ne kadar ucuzlayacak?

Orası belirsiz.

Zamana bağlı o iş… Aceleye gerek yok. Sabır lazım biraz…

Ya sabır!..

Ne demişler Derviş için?

Beklemiş ve muradına ermiş…

Miş!..

Muradı neydi de ermiş?

Gerçekten ermiş mi?

Yoksa ermemiş de bize yalan mı demişler?

Hem, hangi Derviş?

Bulup sormak lazım kendisine…

Ermiş mi, ermemiş mi?

Ne kadar beklemiş?

Kolay mıymış beklemek, yoksa zor muymuş?

Derviş beklerken neler çekmiş, neler yaşamış?

***

Ama dedik ya, sabır lazım…

Bakın, ucuzlama işi başladı bile…

Tamam, her şey ucuzlamadı ama ucuzlayan da var.

Ne mi ucuzladı?

Yok, henüz ekmek ucuzlamadı. O zamlanan ürünler arasında…

Süt mü? Hayır, o da pahalandı, ucuzlamadı.

Et mi dediniz? Aman, ne zaman ucuzladı da gene ucuzlayacaktı?

Ya da tavuk…

Yumurta…

Un…

Şeker…

Tuz hatta!..

‘Tuz bile koktu’ deriz ya…

Tuz bile zamlandı. Allahın tuzu!..

Sebze-meyve mi?

Yanına yaklaşılmaz!

Zaten fazlası zarar… Çok meyve ve sebze yememek lazım... Değil mi?

Ondan ucuzlatmıyorlar herhalde…

Olacak ama… Zamanla ucuzlayacak hayat…

Bakın, ilk sinyaller başladı bile…

Ucuzluyoruz!..

Hem de yüzde 33,33…

Yani üçte bir…

Çok yani...

Hem de çok!

Harika bir ucuzluk oranı bu…

Eskiden 3 veriyorduk.

Şimdi 2 veriyoruz.

1 cepte kaldı.

Ne hoş!..

Devlet İstatistik Kurumu tespit etti ve açıkladı.

Ucuzladı.

Yüzde 33,33…

Üçte bir yani…

Ne mi ucuzladı?

Bilet!..

Yok, uçak bileti değil ucuzlayan…

Gemi bileti de değil…

Ama müsterih olun ki en elzem, en lüzumlu, en kritik bilet ucuzladı…

Hayatımızın en önemli ihtiyacı…

Almazsak olmaz.

Ekmek, süt, yumurta, et, bulli, yoğurt almazsak olur ama onu almazsak olmaz!

Çok mühim…

Bilet…

Piyango bileti!..

Hem de KKTC piyangosu…

Ucuzladı.

Yüzde 33,33…

Üçte bir…

Yaşasın ucuzluk!..