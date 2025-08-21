Ucuz atlattık

Girne'de Ciklos mevkiinde bu sabah ormanlık alanda çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yangının başlangıcında acil yardım çağrısında bulunurken, Polis de Lefkoşa - Girne Anayolu'nu trafiğe kapattı.

Bir süre sonra tekrar bir açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Ciklos'taki yangının kontrol altına alındığını söyledi, "Soğutma için su tanker ihtiyacı devam ediyor" dedi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da açıklama yaparak yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Polis, Girne-Lefkoşa Anayolu'nun trafiğe açıldığını duyurdu.

NELER YAŞANDI?

SAAT 10.30:

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı paylaşımda Ciklos'taki yangının kontrol altına alındığını söyledi, "Soğutma için su tanker ihtiyacı devam ediyor" dedi.

SAAT 10.00

Poyraz: “Tüm ekipler yangına müdahale ediyor”

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Girne’de Onar Village yakınında çıkan yangının yol kenarında başladığını ve Güven Park’a doğru ilerlediğini söyledi.

Tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyleyen Poyraz, askeri helikopterin de yangın yerine vardığını ve müdahaleye başladığını aktardı.

SAAT: 09:30

Polis, Girne Ciklos mevkiinde çıkan yangına müdahale çalışmaları kapsamında, Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy kavşağı ile Girne alt-üst geçit arasında kalan kısmının güvenlik sebebi ile trafik akışına kapatıldığını, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağını duyurdu.

SAAT 09.15

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı paylaşımla Ciklos mevkiinde büyük bir yangının olduğunu açıklayarak, iş makinesi ve su tankeri desteği için acil yardım çağrısında bulundu.