Türkiye’yi ben yönetseydim Tatar’ı desteklemezdim; Ersin Tatar’ın yerinde olsaydım seçime katılmazdım;

Şöyle bir plan yapıldı; “din üzerinden yürüyeceğiz, Kıbrıslı Türk veya Kıbrıs türkü seçmeni böleceğiz ve bu bölünme neticesinde, bir önceki seçimde olduğu gibi Ersin Tatar’a seçim kazandıracağız…”

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Bu plan tutmadı!

Bir önceki de tam anlamıyla tutmamıştı ama işe yaramış, yüzde 50’nin azıcık da olsa üzerine çıkılabilmişti…

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Bir önceki seçimde uygulanan neydi?

“Mustafa Akıncı bir haindir, Türkiye düşmanıdır, saldırın ve oy vermeyin…”

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Bu uygulama ve saçma sapan suçlamalar karşısında üç şey yapılabilirdi; birincisi zaten yapıldı, kavga kabul edildi ve yarışa girildi… Yarışı az farkla Ak parti kazandı. Akıncı kaybetti…

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İkincisi CTP aday göstermeyecekti ki bu mümkün değildi…

CTP’nin adayının Akıncı’ya göre ikinci turda kazanma şansı daha yüksekti…

Kaldı ki o günler geçti…

-*-*-

Üçüncüsü de Akıncı, CTP adayı Tufan Erhürman lehine çekilecekti…

Mümkün değildi bu tabii ki…

-*-*-

Şimdi yarışta kim var?

Şimdilik Tufan Erhürman ve Ersin Tatar…

-*-*-

Tufan Erhürman’ın alabileceği oyların azaltılması gerekecek!

Haliyle Tatar’ın kampanyasını yürüten ve ilk planları acı şekilde çuvallayan ekip, Erhürman’dan oy koparabilecek bir isim bulmak zorundadır…

-*-*-

Peki, bu aday kim olabilir?

Bu saatten sonra kimse olamaz…

Elbette her kesimin ve herkesin aday çıkarması – aday çıkması hakkıdır…

Yasal şartları yerine getiren her KKTC yurttaşı aday olabilir…

Ancak, yarış artık iki kişi arasındadır…

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Bir tarafta federal çözümün, aklın, bilginin, barışın, insanlığın, adaletin, herkesin ve her kesimin kucaklayıcısı Tufan Erhürman; öte tarafta Ak Parti’nin derin ilişkilerinin kuklası, en iyi ihtimalle papağanı, bilgisiz, barış düşmanı Ersin Tatar!

-*-*-

Haaa örneğin UBP’liler, “ben UBP’liyim, partim karar aldı oyumu Tatar’a vereceğim” mi diyece?

-*-*-

Bakın, Hüseyin Özgürgün’den başlamak üzere, Faiz Sucuoğlu, Ersan Saner, Hasan Taçoy, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ünal Üstel gibi isimlerin, Tatar’a oy vermeyecekleri kesindir!

Bu konuya çok fazla girmenin bir anlamı yok…

Bunların tamamı, Tatar ile büyük sıkıntı yaşamıştır…

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Kişisel sıkıntılar bir yana; UBP ya da sağ kanattaki binlerce Kıbrıslı Türk seçmen, şu anda Tatar’ın kampanyasına şekil vermek adına okullarda baş örtüsü krizi çıkaranlardan gıcık kapar hatta nefret eder pozisyona gelmiştir….

Çünkü ciddi oranda UBP’li, şeriatçı değil, Atatürkçü’dür!

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UBP dışında olup, örneğin Serdar Denktaş gibi isimlerle birlikte hareket edenlerin de Ersin Tatar’a oy verme şansları sıfırdır!

-*-*-

Kudret Özersay ve çevresinin Ersin Tatar’ı seçmeleri için hiçbir mantıklı sebepleri bulunmamaktadır…

-*-*-

Ülkedeki Alevi vatandaşlar arasında Ersin Tatar’a oy verecek olan, kesinlikle yoktur…

-*-*-

DP içerisinde, Fikri Ataoğlu taraftarları için görüş belirtmek zor ama hiçbir suçu yokken evlatlarına resmen işkence çektirilen Hasan Tosunoğlu ve hem okulu hem şahsi tibarı Ekrem İmamoğlu’nun suçlanması oyununda tecavüze uğrayan Serhat Akpınar mı Tatar’a oy verecektir?

-*-*-

Ayrıca, Türkiye’de şu anda yaşanan ciddi bölünme kesinlikle buraya da yansımıştır…

CHP’li olsun ya da olmasın, bir tek ulusalcı, bir tek Atatürkçü, Ak Parti’nin adayına yüzde yüz eminim oy vermez…

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Peki Tatar kimden oy alacaktır?

Ak Parti’nin müdahale edebileceği bir kesimden…

Muhafazakar Türkiye kökenli seçmenden…

-*-*-

Şunu açıkça söyleyeyim; baş örtüsü krizi devam ederse; Ersin Tatar’a, en yakınındaki kadınlardan dahi oy çıkmayacaktır!

Bundan da eminim!

-*-*-

Kısacası; Tatar’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesi imkansızdır…

Ben olsam çekilirdim…

Veya ben Erdoğan olsam, Tatar’ı desteklemezdim…

Çünkü bu işin sonunda ciddi anlamda rezil olmak da var!

Yüzde 5’lere, hadi bilemediniz yüzde 10’lara düşmek var mesela…

-*-*-

Ya da yeniden seçilmesinin tek yolu; seçimlere hile karıştırmaktır!

Daha önce oldu mu?

Oldu!

Yine olur mu?

“Olmaz” diyemeyiz!

Ersin Tatar için atasözleri ve deyimler!

Türk Devletleri Teşkilatı’nın değerli asil ve asli üyelerine…

Hade cauuuv!

-*-*-

Dost kazığı Dünya’nın en acı kazığıdır!

-*-*-

Dost kazığı, kişinin güvendiği dağlara kar yağması halidir…

-*-*-

Dost kazığının darbesi ağır olur…

-*-*-

Ama unutmayın, “Şu zamanda ne dost belli ne de düşman herkes menfaatince insan.”

-*-*-

Dost kara günde karanlığa karışır.

-*-*-

Öyledir bu işler. Menfaati bitenin muhabbeti de biter.

-*-*-

Kahpe dostu mert düşmana tercih ederim.

-*-*-

Sahte dost sabun gibidir elini yüzünü temizler ayağını kaydırır.

-*-*-

Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran.

-*-*-

Allah herkesi aşkın vasatından işin kesatından dostun fesatından korusun.

-*-*-

Dostum dediklerinizi iyi seçin. Bir gün ne olacağını hiç bilemezsiniz.

-*-*-

Hadi simit satanı anladım kestane satanı da. Peki ya dost satan o da mı ekmek parası?

-*-*-

Etme sırtını duvardan başkasına emanet en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet.

-*-*-

Benim arkadaşım diyeceğin kişi ölüme gidiyorum dediğim zaman neden? Diye sormaz. Ne zaman gidiyoruz der.

-*-*-

Lüzumsuz insanlarla aynı ekmeği paylaştığıma bir gün utanacağım hiç aklıma gelmemişti.

Karanlığa teslim olmayacağız! Yobazlığa ve gericiliğe geçit yok! Çağdaş, laik, bilimsel ve özgür bir eğitim için sokaktayız!