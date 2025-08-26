“Türkiye’ye baskı yapılmalı”

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs’ın kuzeyinde tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Ruspolulos’a mektup gönderdi.

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun AP Başkanı Roberta Metsola ve AKPM Başkanı Theodoros Rusopulos’a gönderdiği mektupta, 5 Kıbrıslı Rum’un kuzeyde tutuklu bulunmalarına ilişkin şikayetlerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu mektubunda; 5 Kıbrıslı Rum’un 19 Temmuz tarihinden beridir “KKTC” makamları tarafından alıkonulmaları ve tutuklanmalarının “yabancı uyruklu kişilerin, Kıbrıslı Rum taşınmazlarını suiistimal ettikleri için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca yasal olarak tutuklanmalarına karşı ceza olarak, önceden hazırlanmış siyasi bir eylem olduğunu” belirtti.

“KKTC” makamlarının bu eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve insan haklarını çiğnediğini de öne süren Dimitriu, bu tür eylemlerin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına ciddi darbe vurduğunu da kaydetti.

Dimitriu ayrıca, Metsola ve Rsuopulos’tan, tutuklu Kıbrıslı Rumların serbest bırakılması yönünde Türkiye’ye baskı yapmaları talebinde de bulundu.