“Türkiye’nin yeni ekonomik modelinin, KKTC’de hiçbir karşılığı yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın alım gücünün bu kadar yerlerde sürünmesinin, sosyal ve ekonomik açıdan çöküş olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin çizdiği yeni ekonomik modelin, KKTC de hiçbir karşılığının olmadığına dikkat çeken Erhürman, farkında olmadan memleketin zaten dövize geçtiğini belirtti. Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, stabil para birimine geçişin artık konuşulması gerektiğine de dikkat çekti.

Erhürman: Halk akaryakıt istasyonlarında eziyet çekiyor

Halkın günlerdir akaryakıt istasyonlarında eziyet çektiğine vurgu yapan Erhürman, plan ve program yapılmadığı için söz konusu durumlarla karşı karşıya kalındığını belirtti. Döviz yükseldiğinde yüzleri güldüren tek durumun, güneyden gelen kişilerin ülkeye döviz girdisi sağlaması olduğuna dikkat çeken Erhürman, alınan kararlarda ekonomik aklın olmadığını söyledi. En basit konuları bile yönetemeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, alınan kararlarda hukuki akılda da bir sorun olduğunu kaydetti.

“Devlet otoritenizi yerle bir ettiniz”

“Bir başbakanın ricacı olması çok anlaşılır bir şey değildir” diyen Erhürman, ‘kuzeyden benzin alan Kıbrıslı Rumlara ceza yazılması’ konusuyla ilgili de yorum yaptı. Erhürman, “Siz bu yaptığınızla kamusal otoritenizi sıfırladınız. O kadar mantıksızdı ki kimse uygulamadı. Siz devlet otoritenizi yerle bir ettiniz. Siz söylersiniz, herkes bildiğini okur. Memleketin getirildiği nokta bu” dedi. İsimlerin değiştiğini fakat zihniyetin değişmediğini dile getiren Erhürman, “Karar olsun diye bir şeyler söylüyorsunuz ama gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok” diye konuştu.

“Sağlık Üst Kurulu yıpratıldı”

Alım gücünün her saniye düşmeye devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, maaşların her gün reelde azaldığını ifade etti. Sağlık üst kurulunun, bu süreçte en çok yıpratılan kurul olduğunu da belirten Erhürman, sağlık üst kurulunun karar merci olarak gösterildiğini söyledi. Halkın krizin ortasında, uçurumdan aşağıya itilmek üzere olduğunu kaydeden Erhürman, şu anda her evin içerisinde sosyal patlama yaşandığını ifade etti.

“Stabil para birimine geçme konusu artık konuşulmalı”

Erhürman, “Benim bebeğim var ve kara kara düşünüyorum asgari ücretle geçinen insanlar sütü, bezi nasıl alabiliyorlar? Bütün bunlar zaten her evin içerisinde bir fiil sıkıntıdır. Artık herkes bunların farkına varması lazım” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC), Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin sebebinin anlık sebepler olmadığına vurgu yapan Erhürman, bunun bir politika değişikliği olduğunu söyledi. Stabil para birimine geçme konusunun artık konuşulması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Kendi halkımızın alım gücünü nasıl koruyacağım sorusunu sormak zorundayız” dedi.

“Giderler bacağında zaten dövize döndük”

Alım gücünün korunmadığı takdirde halkın döviz karşısında ezileceğinin altını çizen Erhürman, Türkiye’nin çizdiği yeni ekonomik modelin, KKTC de hiçbir karşılığı olmadığını dile getirdi. Farkında olmadan memleketin zaten dövize geçtiğini belirten Erhürman, “Bugün evimize ne giriyorsa, hepsini TL cinsinden ödüyoruz ama döviz üzerinden hesaplanıyor. Giderler bacağında zaten dövize döndük ama sorun gelirler bacağında” dedi.

“Türkiye’den gelen ürünler bile döviz üzerinden”

Gelirler bacağındaki sorunun çözülmemesi durumunda, otomatik olarak alım gücünün her şey karşısında aşağıya gideceğini kaydeden Erhürman, “Benim halkımın alım gücünün bu kadar yerlerde sürünmesi, sosyal ve ekonomik açıdan çöküştür” diye konuştu. Türkiye’den gelen ürünlerin bile döviz üzerinden ithal edildiğini söyleyen Erhürman, “Planlarsanız, programlarsanız yönetebilirsiniz. Bu ülke 2 buçuk senedir yönetilmiyor. Yönetmenin birinci bacağı planlama ve programlamadır” diye konuştu.

“Süreç seni değil, sen süreci yöneteceksin”

Pandemi zamanında, krizle ilgili önümüze program koymak zorunda olduğumuzu belirten Erhürman, “Süreç seni değil, sen süreci yöneteceksin” dedi. 4’lü hükümet döneminde 334 milyon GKK maaşlarını da yerel bütçeden ödenmesine rağmen bütçenin, 50 milyon da artıyla kapatıldığını hatırlatan Erhürman, iç borçlanmaya da gidilmediğini ifade etti. Erhürman, “Bu arkadaşların hangi seçim varsa, dertleri sadece seçimdir. Bu memleketin, bu halkın gailesini çekmiyorlar” dedi.