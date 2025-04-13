Türkiye’nin Fasariyaları

Türk Yerleşimci Kolonyalizminin yaraddığı krizler içinde bovulurug. Her gün TC’nin koloni politikalarnın yaraddığı fasariyalarnan uğraşırıg. Her gün yenñi fasarıyalar. Bu fasariyaların peşinden koşarıg. Gazeddalarmız, gazeddacılarmız bu fasariyalarnan ilgili yazılar yazar, havadisler yabar. Bu fasariyaları çözemeye vakıd galmadan yenñileri gelir. Ağnadmag zor. Bu işin mahanası heb biz olurug. Biz gendi gendimizi yönedemez olurug! Becerigsiz olurug! Halledeceyig, deyib halledemeyen olurug! Bu siyasal ruh hali bizi içden içe çökerdirkana, TC, Gıbrıs’ın kuzeyinde varlığını taha da derinleşdirir. Çünkü “Türgce gonuşan Gıbrıslılar becerigsizdir” düşüncesi cemaadımız tarafından kanıgsanır. Sömürgecinin gendi varlığını sömürülene dayadmasının ön goşulu sömürülenin öz güvenini, öz saygısını gaybedmesidir. Gendi gendini yönedemeyen bir cemaatın verebileceği teg bir özeleşdiri olabilir. O da neden özgürlüg talebinde bulunmadığıdır.

Her sömürgeci işgal eddiyi tobraglarda gendi sözleşmesini dayadır. Soğra da bunu inşa edmeye girişir. Eyerlim bunu yabmazsa gendi hegomonyasını yerlilere gabul eddiremez. Sömürgecinin bize dayaddığı iki önemli kavram vardır. Bunnarın biri Türgcülüg diyeri da Müslümanlıg/İslam düşünceleridir. Türgcülüg ve müslümanlıg fikirlernin referansı Türkiye’dir. Türkiye, Türgce gonuşan Gıbrıslılar açısından Türglüyün ve müslümanlığın ne oldunu annadan, onu tanımlayan referans ülkedir. Bu iki kavram 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin gurulmasıynan cumhuriyetin iki önemli temeli olmuşdur. Cumhuriyet, Türglerin ve sunni müslümanların üstünlüyü ve ayrıcalıgları üzerine gurulmuşdur. Toblumda bu yönde inşa edilmişdir. Türglüg ve müslümanlıg tanımları zaman içinde deyişim gösdersada, özü deyişmemişdir. Bundan dolayı da Kürdler, Lazlar, Çerkezler, Aleviler, Süryaniler, Yahudiler Türgleşme ya da sunni müslümanlaşma süreçlernin içine girmişdir. En eyi ihtimal bu tanımlara gendilerini yakın yerlere konumlandırmışdır. Süregli olarag Türglere gendilerni ısbadlamag, Türgleri çog sevdiglerni dile getirmeg zorundadırlar. Biz derler “kardeşiz!”. Türglerin gendi gibin olmayanlarnan gurduğu ilişgi yıkıcıdır. Türk ulus devletinin iç tarihi gendi gibin olmayanlarnan gurduğu şidded ilişgisi üzerine guruludur. Türglüg düşüncesiynan hesablaşma ne yazık ki sol örgüdlerin bir çovunun bile merkezinde olmamışdır. Olannar vardır. Azdırlar!

Türkiye, Gıbrıs’da 1925’lerden hemen soğra Asaf Bey’in elçi olarag atanmasıynan Türglüg çalışmalarnı başladmışdır. Gıbrıs’da Kemalizmin geçmişi neredeysa 100 yıla dayanmagdadır. Asaf Bey, yerli Kemalisd gazeddacılara matbaalar bağışlamış, onnara paralar vermişdi. Elçiligde milli günnerde merasimler düzenlenmişdir. Asaf Bey, cemaatımızın içinde Türglüg düşüncesinin ve Kemalizm düşüncesinin yayılması için faaliyedlerde bulunmuşdur. Deyerli araştırmacı/yazar Ahmet An hocamızın çalışmalarında bunnar gazeddalardan referanslar verilereg annadılmışdır. Hadda o gadar bir ileri gidmişdir ki İngiliz koloni dönemindeki seçimlere müdahale edmişdir. Necati Özkan Beyinan birligde Türglügün/Kemalizmin ekonomi politiyi Gıbrıs’a daşınmışdır. İddia edilenin agsine Türgce gonuşan Gıbrıslılar Kemalizm düşüncesini veya Kemalizmin ön gördüyü fikirsel bütünlüğü gendi gendilerne gabul edmemişdir. Dünyadaki hiş bir fikir bir insan tobluluğu tarafından gendi gendine gabul görmez. Fikri savunan sınıf, tabaka bu fikirlerin yayılması için ideolojig hegomanya araçlarnı gurar. Kurumlarnı inşa eder. Bunnarın propagandasını yapar. Fikri örgüdler. Dünyada kidle iletişim aygıdları 19.yy sanayi devrimiynan ortaya çıkar. İsmet İnönü’nün 1940’ların sonunda Hasane İlgaz’a hazırladdığı rapora göre Gıbrıslıların okuma yazma oranı çog düşügdür. Lise mezunu insanımız 100 gişi bilem deyildir o tarihlerde. Feodal ekonomig ilişgilerin içinde, pre kapitalist dönemlerde cemaadların içinde cemaadlar vardır. Kapitalizmin çıkışıyla Fransız ihtilalinin çıkışının paralellig gösdermesi rasdlantısal deyildir. Ulus figriynan burjuvazinin doğuşu birligde ortaya çıgmışdır. Siz Lefgoşa’ya bakarag bir siyasal tahlil yabıb, Türgce gonuşan Gıbrıslılar “şöyleydi” veyahud “böyleydi” sonucuna gidemezsiñiz. Baf’da yaşayan bir Gıbrıslıynan Galeburnun’da yaşayan bir Gıbrıslı’nın birbirlerinden haberleri bilem yogdu belkimda. Yol yog, okuma yazma yog, kidle iletişim aygıdları yog! Türglüg düşüncesiynan yayın yapan gazeddadların satış rakamları ortadadır. İngiliz koloni yönetimi bunnarın hebsinin gayıdlarnı dudmuşdur. Kaş gazeddanın satıldığı bu gayıdlarda vardır. Osmanlı raporlarnı dovrudan okuyan dosdum tarihci Okcan Yıldırımtürk’ün dovrudan Osmanlı arşivlerinden yabdığı araştırmalara göre yan yana bulunan kövlerdeki insannar bilem ayni dili gonuşmazlar. Türkiye’nin 1925’li yıllardan berlim buraya gönderdiyi elçilernan cemaadımız arasında siyasal faaliyedleri olmuşdur. 1958’de TMT’nin gurulmasıynan bunnar belirli bir sistem içinde yürüdülmüş, 1974’de ise başga bir nogdaya daşınmışdır.

“Gıbrıslılar heb laigdi, Gıbrıslılar heb müslümandı, Gıbrıslılar heb Türgdü” tümevarımlarnın tarihsel bir geçerliliyi yogdur. Bunnarın hebsi belirli bir tarihsel sürecin ürünüdür. Osmanlı idaresinde yaşarkana bilem Gıbrıslıların müslümanlığıyla imparatorlugdaki gabul edilen müslümanlıg birbirinden farglıydı. Bu farglılıglar gurulan aparadlarnan ortadan galdırılmag istenmişdir 1925’den bu yana… Bir açıdan başarılmışdır başga bir açıdan başarılmamışdır. Başarılmışdır çünkü Türglüg ve müslümanlıg fikirleri cemaatımızın ezici bir çovunluğu tarafından gabul görmüşdür. Başarılmamışdır çünkü cemaadımız Türglüğün ve müslümanlığın ne oldunu tanımlayan Türkiye’nin goyduğu ısdandardlara hala uymamagdadır. Bundan dolayı da 2000’lerin başına gadar Türklüg krizleri yaşanırkana şimdi da müslümanlıg krizleri yaşanmagdadır. Bu krizler bizim deyil Türkiye’nin krizleridir. Bizler Tükiye’nin dayaddığı hişbir tanıma uymag zorunda deyilig.

Böyün gereg okullarımızdakı türban krizi geregsa Yügseg Mahgeme’nin temelinin dualar eşliğinde atılmasının yaraddığı krizin kögleri neredeysa 100 yıla dayanan bir geçmişe sahibdir. Osmanlı imparatorluğu ve soğrasında Türkiye Cumhuriyetiynan Gıbrıslılar arasında heb bir fasariya vardı. Bu fasariyalar Türkiye’nin fasariyalardır. Bizim en böyüg derdimiz özgürlügdür. Onnar bize köleleri olarag bagmagdadır. Onlar bize egsig insannar olarag bagmagdadır. Köle ve ehendi gardaş olmaz. Köle ve ehendi eşid ilişgi gelişdiremez. Bu köleynan ilgili deyildir bu ehendiynan ilgilidir. Ehendi, ehendiysa birilernin köle olmasındandır. Birileri da köleysa onnarı köleleşdiren ehendinin var olmasındandır. Türkiye sizi tarihin hiş bir döneminde eşidi olarag görmedi ve görmeyeceg da… Gıbrıslılar özgürleşme sürecine girmelidir. Uzun bir gavgaya hazırlanmalıdır. Bunun teorig çalışmalarnı yabmalı, özgürlüg mücadelesine gireceg örgüdlenme çalışmalarna girişmelidir. “Türglük ve müslümanlıg” referanslarnı bir kenara goymalı gendilerine aid olan fikirlere sarılmalıdır. Hiş bir zaman ısdandard Türk ve ısdandard sunni müslüman olamayacaglardır. Bu çaba boşunadır. Bu tam tersi yurdlarıynan yabancılaşma ilişgisi içine girmelerni sağlayacagdır. Sonuç olarag yurdlarına yabancıdırlar. Bizim merkezimiz, yurdumuz Gıbrıs’dır. Gıbrıs’ın özgürleşmesini taleb edeceyig! Gıbrıslıların özgürleşmesini gendi referanslarmızınan, gendi ortaya goyduğumuz teorilernan taleb edmeg zorundayıg! Bu direniş sürecinde Kemalizm bizim referansımız olamaz. 2000’lerin başına gadar Kemalizmin yaraddığı yıkımı yaşadıg. Gıbrıslıların Kemalizminan gurduğu bu ilişgi, Türkiye’ynan olan bağımlılıg ilişgisini başga bir yönden ardırmagdadır. Bizim Türkiyeleşmeye deyil Gıbrıslılaşmaya oradan da evrenselleşmeye ihtiyacımız vardır. Yogsam Türkiye’nin fasariyalarnın altında bovulmaya devam edeceyig. Siyasal islam ve Kemalizm arasındakı çelişkiler sömürgecinin fasariyalarıdır. Bizim deyil. İnadına özgürlüg! İnadına Gıbrıs! İnadına direniş!

Karikatür: Deniz Işılsoy’a aiddir.