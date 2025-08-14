Türkiye'de yayın yapan Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırı!

Türkiye'de Evrensel’in İzmir Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı temsilcilik binasının boş olduğu saat 1.30 civarında yaşandı. Büro önüne gelen bir şahıs Evrensel’in tabelasına saldırdı, tabelada 7 kurşun deliği tespit edildi. Kurşunların binanın dış cephesine ve özellikle gazete tabelasına isabet ettiği belirlendi.

Saldırı sonrası bina önüne gelen polis ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı. Ancak inceleme esnasında Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi'ne haber verilmedi. Saldırı sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

Evrensel'in İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ise emniyette ifade vererek şikayetçi oldu.