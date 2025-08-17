Türkiye'de 17 Ağustos depreminin 26. yılı

Türkiye'de Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.



Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

17 Ağustos 1999 depreminin 26'ıncı yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yaşanan felaket o günleri anlatan videolarla hatırlandı.

Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi.

Tören denize hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.