Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze için bir araya geliyor

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi planıyla ilgili olarak arabulucu rolündeki Türkiye, Katar ve Mısır'dan temsilciler ABD'de bir araya geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Florida, Miami'deki toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Başkan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki bir sonraki aşamayı görüşmek üzere bugün Miami'de üç ülkeden yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için yapılan anlaşmanın ikinci fazına geçiş için kapsamlı bir plan geliştirmek üzere tüm arabulucular arasında bugün bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da yakın zamanda ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Netanyahu ile "resmi olarak bir görüşme ayarlamadığını" ancak başbakanın kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

İsrail hükümeti, daha önce bu görüşmenin 29 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Trump'ın Gazze planının ikinci aşaması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlanması gibi kritik dönemeçleri içeriyor.