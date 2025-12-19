"CTP'nin gelecek başarıları için çalışmaya devam edeceğim"

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde (CTP) dün akşam gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreterliği Mehmet Kale Kişi'ye devreden bir önceki Genel Sekreter, Milletvekili Erkut Şahali, "Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla nöbeti Mehmet Kale Kişi'ye devrettim" dedi.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şahali, bundan sonraki dönemde de CTP'nin geleceği için çalışacağını ve Kıbrıs Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, "Yaşasın CTP, yaşasın mücadele..." ifadelerini kullandı.

Şahali'nin açıklaması şöyle:

"30. Olağanüstü Kurultay'ın ardından, bu akşam gerçekleştirilen CTP Parti Meclisi'nin ilk toplantısında; 8 ay önce üstlendiğim Genel Sekreterlik görevimi, Genel Başkan Sayın Sıla Usar İncirli'nin talebi doğrultusunda gerçekleşen yenilenme sonucu noktalamış bulunmaktayım.

Görev süremin tamamlanmasına daha 2 yıl 4 ay varken gerçekleşen bu erken vedaya rağmen; geride bıraktığımız süreçte hem 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasının hem de kurultayımızın hayranlık uyandıran bir demokratik olgunlukla tamamlanmasının haklı gururunu yaşadım.

Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla nöbeti Mehmet Kale Kişi'ye devrettim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de CTP'nin gelecek başarıları için çalışmaya ve Kıbrıs Türk Halkı'nın hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Bana inanan, güvenen ve yaşamım boyunca onurunu taşıyacağım CTP Genel Sekreteri ünvanını bana layık gören tüm yoldaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Yaşasın CTP, yaşasın mücadele..."