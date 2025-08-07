Turizmde durum vahim

Serap ŞAHİN

Turizm sektörü yılın ilk yarısında hem ziyaretçi sayısı hem de otel doluluk oranlarında yaşanan düşüşle alarm vermeye başladı. Barikat geçişlerinden deniz ve hava yoluyla gelen turistlere, otel doluluklarından genel hareketliliğe kadar birçok alanda gerileme dikkat çekti.

Turizm Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında Kıbrıs’ın kuzeyine barikatlardan giriş yapan yabancıların sayısı 2 milyon 121 bin 216 olarak kaydedildi. Verilere göre, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 10,5 düşüş gerçekleşti. 2024 yılının ilk yarısında barikatlardan 2 milyon 370 bin 19 yabancı geçmişti.

Deniz ve hava yoluyla kuzeye gelen yabancı turist sayısında da düşüş yaşandı. 2024 verilerine kıyasla, bu yollarla yapılan girişler yüzde 1,51 oranında azaldı.

Aynı dönemde turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı ise yüzde 36,6 olarak hesaplandı. 2024 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 38,5 idi.

Verilere göre, konaklama tesislerindeki doluluk oranı da bir yıl içinde yaklaşık yüzde 4,93 oranında azaldı.

Yabancıların girişlerinde yaşanan düşüşe rağmen, Kıbrıslılar arasındaki geçişlerde artış gözlemlendi. Ocak ile Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde güneyden kuzeye toplam 3 milyon 724 bin 387 geçiş yapıldı. Kuzeyden güneye geçenlerin sayısı ise 3 milyon 720 bin 947 oldu.

Söz konusu dönemde kuzeye geçenlerin 1 milyon 603 bin 171’ini Kıbrıslı Rumlar oluştururken, güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı 1 milyon 227 bin 168 olarak açıklandı.

Söz konusu veriler, kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısının güneye geçen Kıbrıslı Türklere göre yüzde 30,63 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Geçişlerin en az olduğu ay ocak, en fazla olduğu ay ise haziran olarak kayıtlara geçti.

Ercan ve deniz ulaşımında yabancı sayısında yüzde 1,51 düşüş

Resmi verilerde; Ercan Havaalanı ve deniz yoluyla adaya yapılan girişler de detaylandırıldı.

Buna göre; 6 aylık dönemde KKTC ve TC uyruklu kişiler hariç, 158 bin 360 yolcu adaya geldi.

Yolcuların uyrukları incelendiğinde, en fazla Rusya, Almanya ve İran’dan adaya giriş yapıldığı görüldü.

Ocak-Haziran döneminde ülkeye Rusya’dan 20 bin 253, Almanya’dan 16 bin 453, İran’dan ise 15 bin 567 geçiş oldu.

2024 kayıtlarına kıyasla, deniz ve hava yoluyla Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapanların sayısı TC uyruklularda yüzde 20,4 oranında artış; diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 1,5 oranında azalış gerçekleşti.

Otellerde doluluk oranı da yüzde 4,93 düştü

Verilere göre, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı yüzde 36,6 olarak hesaplandı. 2024 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 38,5 idi.

Verilere göre, konaklama tesislerindeki doluluk oranı bir yıl içinde yaklaşık yüzde 4,93 oranında azaldı. Bu düşüş, yabancı turist sayısındaki genel gerilemeyle birlikte turizm sektöründeki durgunluğu da gözler önüne serdi.

2025’de yüzde 10,5 düşüş

Kıbrıslı Rumlar dışında 6 aylık dönemde en fazla güneyden kuzeye geçiş; Birleşik Krallık, Yunanistan ve Romanya’dan gelen yabancılar oluşturdu.

Buna göre; Ocak-Haziran döneminde, Birleşik Krallık’tan 114 bin 160, Yunanistan’dan 108 bin 914, Romanya’dan ise 72 bin 935 yabancı barikatlardan kuzeye geçiş yaptı.

Bu dönemde en az geçişi Mozambik’den gelen yabancılar oluşturdu, 6 geçiş kaydedildi.

Öte yandan 2024 yılında Kıbrıs’ın kuzeyine barikatlardan giriş yapan yabancıların ülkelere göre dağılımında 2 milyon 370 bin 19 geçiş kaydı olurken, 2025 yılında bu rakam yüzde 10,5 azalarak 2 milyon 121 bin 216’ya düştü.

Ocak ayından Haziran’a yüzde 13 artış

Turizm Bakanlığı, 6 aylık döneme ait barikatlardaki geçiş verilerini detaylandırdı.

Ocak ayında 251 bin 971 giriş, 252 bin 948 çıkış oldu. 6 aylık sürede en az giriş çıkış rakamları ocak ayında kayıtlara geçti.

Şubat ayında toplamda 259 bin 147 giriş olurken, mart ayında bu rakam yükselerek 272 bin 072’ye ulaştı.

Nisan ayında rakamlar yeniden düşüşe geçti; 258 bin 861 giriş kaydı verilere yansıdı.

Mayıs ayında girişler yeniden yükselişe geçerek 275 bin 648’e ulaştı.

Haziran ayında ise sayılar daha da artarak 285 bin 472 kişi geçiş noktalarından kuzeye giriş yaptı.

Haziran ayı zirvede

Barikatları kullanarak yapılan geçişler, haziran ayında en yüksek rakama ulaşarak, 285 bin 472’yi buldu. Söz konusu ay, ilk 6 aydaki geçişlerdeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Verilere göre 6 aylık dönemde yüzde 13,29 artış gerçekleşti.

Diğer ülkelerin yolcu dağılımı…

İstatistikî verilerde; güneyden kuzeye barikatlardan geçiş yapan yabancıların dağılımı da madde madde sıralandı.

Verilere göre dağılım şu şekilde:

ABD: 14.144, Afganistan: 69, Almanya: 66.567, Arjantin: 10.086, Arnavutluk: 738, Avustralya: 3.103, Avusturya: 7.647, Azerbaycan: 241, Bangladeş: 552, Belçika: 6.442, Beyaz Rusya: 2.857, Birleşik Arap Emirlikleri: 2.857,Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk: 21.300,Bosna Hersek: 629, Brezilya: 1.162,Bulgaristan: 60.143, Cezayir: 147,Çekya: 10.626, Çin: 4.852, Danimarka: 4.462, Demokratik Kongo: 293, Endonezya: 448, Estonya: 1.792, Fas: 1.016, Filipinler: 8.807, Filistin: 976, Finlandiya: 3.649, Fransa: 25.851, Güney Afrika: 263, Güney Kore: 1.040, Gürcistan: 2.807, Hırvatistan: 2.677, Hindistan: 3.051, Hollanda: 11.495, Irak: 569, İran: 2.999, İrlanda: 5.996, İspanya: 8.564, İsrail: 34.458, İsveç: 8.268, İsviçre: 4.881, İtalya: 25.841, Japonya: 1.107,Kamerun: 267, Kanada: 3.770, Karadağ: 373, Kazakistan: 1.526, Kenya: 93, Kırgızistan: 251, Kolombiya: 427, Kosova: 242, Kuveyt: 204, Letonya: 6.725, Libya: 558, Litvanya: 10.414, Lübnan: 5.249, Lüksemburg: 220, Macaristan: 13.939, Makedonya: 1.130, Malezya: 405, Malta: 839, Meksika: 461, Mısır: 2.933, Moldova: 2.825, Mozambik: 59, Nepal: 899, Nijerya: 68, Norveç: 4.984, Özbekistan: 275, Pakistan: 2.374,Polonya: 66.441, Portekiz: 3.830, Rusya: 23.758, Sırbistan: 4.698, Slovakya: 21.120, Slovenya: 3.340, Somali:93, Sri Lanka: 1.151,Sudan: 192, Suriye: 114, Suudi Arabistan: 1.112, Şili: 173, Tacikistan: 69, Tanzanya: 64, Tayland: 368, Tayvan: 361, Tunus: 101, Türkmenistan: 711, Ukrayna: 15.523,Umman: 611, Ürdün: 3.448, Vietnam: 1.941,Yemen: 111, Yeni Zelenda: 557, Zimbabve: 155, Diğer: 13.822