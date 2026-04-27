Turizm sektöründe alarm zilleri çalıyor…

Bölgemizdeki savaşın etkileri, pek çok sektörü olumsuz etkilemektedir.Özellikle de Turizm sektörü bundan en fazla zararı görmektedir.

Körfezdeki savaşta, ateşkes olsada, Hürmüz boğazındaki gerginlik devam etmekte, barış anlaşması olmadığı için, belirsizlik giderek artmaktadır. Savaşın olumsuz ekonomik etkileri turizm sektörü için net şekilde hissedilmektedir.

Ülkemiz turizmi de bundan çok olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.Otelcilerimiz, önümüzdeki turizm mevsimi için rezervasyon iptalleri olduğunu ve yeni rezervasyonlar almadıklarıını vurgulamaktadır.

Petrol fiyatları, inişli çıkışlı gitsede, savaş öncesine göre yüzde 40-50 bandında bir artış görmüştür. Uçak yakıtı fiyatlarının da oldukça yükselmesi , bilet fiyatlarını da önemli oranda artırmıştır.

Bu durum, turizm sektörünü olumsuz etkilemekte, insanların seyahat maliyetlerini artırmakta ve pek çok kişi seyahat ve tatil planlarını iptal etmektedir.

Bu dönemde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki uçak bileti fiyatları da oldukça pahalı hale gelmştir. Böylece, Türkiye’ den önümüzdeki dönemde gelecek turistlerin sayısı da günden güne azalmaktadır.

Otellerimiz de bundan nasibini almakta ve doluluk oranları hızla düşmektedir.Ülkemizdeki pahalılık ve girdi maliyetlerinin de artmasıyle, sektörde işten çıkarmalar başladığını duyuyoruz.

Turizm sektöründeki bu olumsuz tablo, Turizm’in işbirliği içinde olduğu diğer sektörlere de sıçrayacaktır.Özellikle, tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi sektörleri, Turizm’ deki talep ve tüketim azalması nedeniyle,domino etkisi ile olumsuz etkileneceklerdir.Aslında bu durum, ekonomide küçülme ve işsizlği de tetikleyecektir.

Turizm sektörünün temsilcileri de, acil önlem alınmaması halinde, özelde turizm’ de genelde de ekonominin bütününde krizin ve küçülmenin artacağını vurgulayarak, Hükümet’ i acil önlem almaya çağırıyorlar.

Bu çerçevede, en dikkat çekici açıklamayı, Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner yaparak, sektördeki krize rağmen, bu konuda çaba gösterecek, çözüm üretecek bir Hükümet görmediklerini açıkladı.

Bu da bize, ülkemizin lokomotif sektörü olan ve ülkeye en fazla döviz geliri sağlayan ve ekonomik büyüme ile istihdama önemli oranda katkı yapan Turizm sektörünün Hükümet’ ten umudu kalmadığını göstermektedir.

Öte yandan, 2024 yılı ödemeler dengesi rakamlarına göre, Turizm sektörü yıllık yaklaşık 2 milyar dolar tutarında bir gelir yaratmaktadır.Dış ticaret açığının azaltılmasında Turizm gelirleri en önemli etken olmaktadır.

2024 verilerine göre, turizm sektörü ( Otelcilik ve lokantacılık) Milli gelirin( GSYİH) yaklaşık yüzde 11’ ini yaratmaktadır.2023 yılında bu oran yaklaşık yüzde 14 idi.

Son verilere göre, ülkedeki aktif sigortalı sayısı yaklaşık 165 bin kişi civarındadır.Bunun içerisinde, oteller ve casinolarda çalışan yerli ve yabancı toplam sigortalı sayısı da yaklaşık 30 bin kişidir.Yani, toplam sigortalı sayısının yaklaşık yüzde 18’ i Turizm sektöründe çalışmaktadır.

Görüldüğü üzere, Turizm sektörü, hem ülkeye döviz kazandırmada, hem milli gelire katma değer yaratmada, hemde istihdama yaptığı katkılarla ülke ekonomisine çok büyük değerler katmaktadır.

Öte yandan, Hükümet, geçtiğimiz ay, savaş koşullarından dolayı uygulayacağı destek paketini açıklamıştı. Bunun içerisinde, Tarım, Hayvancılık, Seracılığa ve Süt Ürünleri İmalatçılarına verilecek kredi Destekleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, piyasa koşullarının altındaki faiz oranlarıyle kredi desteği hayata geçirilecektir.

Elbette ki, bu şartlar, kredi kullananlara bir avantaj sağlayacaktır.Ama, bu hibe değil, borçtur ve zamanı geldiğinde ödenmesi şarttır.Ancak, bahse konu kredi destekleri içerisinde başta Turizm sektörü olmak üzere, Narenciye, Yüksek Öğretim ve Sanayi sektörlerinin olmayışı da önemli bir eksikliktir.

Öte yandan, Güney Kıbrıs, savaşın yarattığı maliyet artışlarını sınırlamak amacıyla bir destek paketi açıkladı.Destek paketi içerisinde özellikle Turizm sektörünü desteklemek amacıyla Nisan ayı boyunca otel sektöründe çalışan tüm personelin maaşlarının yüzde 30’unu karşılama kararı alındı.

Ayrıca, önemli turizm destinasyonlarıyla kesintisiz bağlantıyı sürdürmek amacıyla havayolu şirketlerine yönelik ek destekleri içeren özel bir plan hazırlanacağı da açıkladı.

Netice itibarıyle, turizm sezonuna girdiğimiz bu günlerde, sektör çok fazla sorunla boğuşmaktadır.Bu sorunların çözümü için de , Hükümet’ in destek ve ilgisine ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, turizm sektörü temsilcileri, paydaşlar ve başta Turizm Bakanlığı olmak üzere Hükümet yetkilileri bir araya gelip, sorunları ve çözüm yollarını mutlaka konuşmalıdır.

Hükümet, ülke ekonomisinin en büyük lokomotif sektörlerinden biri olan Turizm sektörü ve diğer sektörlerin sorunlarına kayıtsız kalmamalıdır.Aksi halde, kriz, katmerlenerek ve zincirleme etki ile ülke ekonomisinin genelini olumsuz etkileyecektir.