Turizm Bakanlığı'na yumurta fırlatıldı, hellim suyu döküldü

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), 44 emekçiyi işten çıkarma girişimine ve çalışanlara dayatılmaya çalışılan tasarruf tedbirlerine tepki göstermek amacıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev 6’ncı gününde devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta KOOPBANK Genel Müdürlüğü, Başbakanlık ve Turizm Bakanlığı önünde, dün de Kooperatif Şirketler Mukayitliği'nde eylem yapan emekçiler, bugün yeniden kooperatiflerin bağlı bulunduğu Turizm Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri ve bazı sendikalar da destek verdi.

Emekçiler, “Hükümet istifa” sloganları atarak, tepkilerini göstermek amacıyla Bakanlık binasına yumurta fırlattı ve hellim suyu döktü.

Kooperatif emekçilerinin, arkadaşlarının işlerine son vermeye çalışan Başbakan Yardımcılığı önündeki süresiz grevinde tansiyon yükseldi, bakanlık binasında yumurta fırlatıp, hellim suyu döküldü. Emekçiler "Hükümet İstifa" sloganları da attı.

Güröz: "Ölmek var, dönmek yok"

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, hükümetle muhatap bulamadıklarını ve kendilerinden intikam alınmaya çalışıldığını belirtti.

Güröz, polise giden teftiş raporlarının bedelinin emekçilerden çıkarılmaya çalışıldığını kaydederek, kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Grevin çözüm sağlanana kadar devam edeceğini vurgulayan Güröz, “Ölmek var, dönmek yok” diyerek ne arkadaşlarından vazgeçeceklerini ne de geri adım atacaklarını söyledi.

Kooperatiflerin geleceği için mücadele ettiklerini kaydeden Güröz, eylemlerin yarın da Turizm Bakanlığı önünde, Perşembe günü ise KOOPBANK Genel Müdürlüğü önünde süreceğini, Kooperatif Merkez Bankası’nda da grev yapılacağını açıkladı.

Tuğsal: Kooperatifler gözden mi çıkarıldı?

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, kooperatiflerin gözden çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulayarak, ortada büyük bir oyun döndüğünü söyledi. Tuğsal, bu oyunun parçası olmayacaklarını belirterek, arkadaşlarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Bengihan: Emekçileri görmezden gelenleri sandıkta göreceğiz

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan ise kurumların yaşatılması için çaba gösteren emekçileri görmezden gelenleri sandıkta hatırlatacaklarını söyledi. Bengihan, aylar öncesinden uyarılar yapılmasına rağmen hiçbir adım atılmadığını ifade ederek, kurumların yaşatılması için verdikleri sözü yerine getireceklerini dile getirdi.