Tüm şehitlerin kemikleri sızlıyor; yazıklar olsun!

Son günlerdeki demeçlere ve bazı gazetelerin manşetlerine bakın!

PKK, FETÖ…

TC Lefkoşa Büyükelçisi sallıyor ve “FETÖ kalkışması başarılı olsaydı, Türkiye Kıbrıs’tan çekilecekti!” diyor!

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AKSA’nın gazetesine göre – kendi mülklerini unutamadığını söyleyen Rum çocukları “ırkçı eğitim” alıyor…

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Ve bunlara benzer maskaralıklar!

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Peki neden?

Neden bu yalan başlıklar ve sahte demeçler havada uçuyor?

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Aslında çok basit!

Çünkü bu manşetleri attıranlar ve bu demeçleri verenler, Kıbrıs sorununun çözümünü istemiyor!

Neden istemiyor?

Gayet basit; “mamma kesilecek!”.

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Hangi mamma?

Bu sorunun yanıtı da gayet basit!

El – Sen Başkanı Ahmet Tuğcu dün Sim Tv’de benim sabah programımda anlattı…

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Kıb -Tek’e sayaç alınacak…

İhaleye çıkılıyor…

Dört firma teklif dosyası alıyor…

Bunlardan ikisi dosya almış olmalarına rağmen, teklif vermiyor!

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İki şirketten biri, daha önce 140 Euro tanesini sattığı sayaçlara 110 Euro teklif veriyor!

Çok ilginç!

Ama sonuç itibarı ile bu kapitalist vahşilik içerisinde, doğal bir hak!

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Ve sayaç başına 110 Euro teklif veren şirket ihaleyi kazanıyor!

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O da nesi?

Bu ihaleyi kazanan şirket, “biz vazgeçtik, çekildik” diye mektup yazıyor!

Bir nevi Faiz Sucuoğlu vakası!

Faiz bey de kurultayı kazanıyor, otomobille kendisine Lefkoşa’da bir yiro attırılıyor, başkanlıktan çekiliyor!

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Ve ihale, diğer teklif sahibi Türkiyeli şirkete kalıyor!

Tıpkı başbakanlık ve UBP Genel Başkanlığı “ihalesi” gibi!

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Türkiyeli bu şirket, Kıb – Tek’e doğrudan akaryakıt satan şirketlerin kardeşi, ortağı, ortaklığı!

Bilmem anlatabildim mi?

Yani bize göre sahte ama onlara göre “Türklüğün Akdeniz’deki kalesi” olan devletimize tarihin en büyük kazığını atanlar!

İhale onlara kaldı ama belgeler eksik!

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Devreye Merkezi İhale Komisyonu, Başbakanlık falan giriyor!

Belgeleri tamamlaması için çırpınılıyor!

Normal koşullarda, ihale başvurusunu inceleyen teknik ekip, “olmaz” diyor, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı’nın ihaleyi iptal etmesi gerekiyor!

Edemiyor!

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Kıb – Tek Yönetimi, ikinci bir teknik heyet oluşturuveriyor ve ikinci heyet kılıfı minareye uyduruyor!

İhale adrese teslim ediliyor!

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Bu vurgundur!

Bu ahlaksızlıktır!

Bu soygundur!

Bu işgalin daniskasıdır!

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Bunu, PKK ve FETÖ terör örgütleridir, kuklalardır falan diyerek örtemezsiniz!

Çünkü asıl kuklalar, şu anda sizin elinizde oynattıklarınızdır!

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Sayın TC Lefkoşa Büyükelçisi; FETÖ kalkışması başarılı olsaydı, Türkiye’nin Ada’dan çekilip çekilmeyeceği konusunu bilemem ama Türkiye’nin Ada’daki varlığının bu ahlaksızlığa göz yumduğu açıktır, nettir!

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20 Temmuz’un 50’inci yılına sadece saatler kala tek bir şey söylüyorum; tüm şehitlerin kemikleri sızlıyor; yazıklar olsun!

Külliye Kıbrıs Türk toplumuna ve Anadolu’nun

yoksul insanına atılmış bir kazıktır!

Külliye inşaatı hızla devam ediyor…

Hafta sonu Tayyip Erdoğan gelecek ve son durumu görecek; burada bir de demeç verecek ve ilgili müteahhide, “siz bunu 15 Kasım’a kadar bitirirsiniz” diyecek!

Müteahhit de gülümseyerek, elleri de önünde bağlı bir şekilde başıyla onaylayacak!

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Külliye, Kıbrıs Türk toplumuna bir hediye değil, bir kazıktır!

Hem de çok ciddi bir kazık!

Bazıları, “parasını siz mi veriyorsunuz? Bu Anavatanın hediyesi” diye propaganda yapıyor…

Anavatan parayı sokaktan mı topluyor yoksa yoksul halkının vergilerinden mi?

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Anavatanın insanını gerçekten seven ve düşünen, taaa başından bu gereksiz ve gösteriş maksatlı şatafata karşı çıkardı!

-*-*-

Külliye tam bir israf örneğidir!

Ayran yokken içmeye, atla gitmektir bilmem neye!

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Geçen hafta bu külliyenin inşaatı için 2 milyar TL daha talep edildi ve Türkiye Devleti bu talebi onayladı…

Şu anda tüm masrafların en az 12 milyar TL olduğu tahmin ediliyor ve daha da masraf çıkacak!

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Akabinde ne mi olacak?

9 dönüm 2 evlek arazi, Kıbrıslı Türk aileye ait!

Henüz bir anlaşma da sağlanmış değil!

Konu mahkemede ve çözülemiyor!

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Külliyenin üzerine inşa edildiği geniş arazinin 60 kadar dönümü de Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Ermeni bir aileye ait…

Ganimet toprak!

Yani çalıntı!

Onlar da ya paralarını ya da başka mülkle takası falan talep edecek!

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Bu arada, külliyenin içinin döşenmesi, mobilyalar, mefruşat, elektronik ve elektrikle alakalı ekipmanlar falan bize “kaktırılacak!”…

Alın size yeni bir ihale fırsatı!

Alın size gereksiz, fuzuli ve şatafat amaçlı bir ödeme!

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Ve hastanelerin inşaatı yarım!

Ve okullar tamir edilemiyor!

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Külliye, Kıbrıs Türk toplumunun gururu mururu değildir ve olmayacak!

Külliye, sadece Kıbrıs Türk toplumuna değil, Anadolu’nun yoksul insanına da atılmış kazıklardan biridir!

Türkiye’nin KKTC’de oynattığı son kukla!