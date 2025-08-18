Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü: 'Putin telefonumu bekliyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki lider Oval Ofis'te basın toplantısı yaptı. Trump bu toplantının ardından Avrupalı liderlerle biraraya geldi.

Trump, Zelenskiy'e ABD'ye gittiği için teşekkür etti ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa son verme konusunda "ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Putin ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini ve "bu görüşmeden bir sonuç çıkma ihtimalinin yüksek" olduğunu ekledi.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya "çok iyi koruma" sağlayacağını söyledi. Ancak bu güvenlik garantisinin NATO tarafından mı olacağı konusunda bilgi vermedi.

ABD Başkanı ayrıca, Cuma günü Putin ile yaptığı görüşmeden önceki tutumun aksine savaşın sona ermesi için ateşkesin gerekli olduğuna inanmadığını söyledi.

Trump'a Ukrayna'ya ne kadar para ve silah yardımı yapmayı planladığı sorulduğunda ABD Başkanı savaştan bir kez daha Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Kendisi iktidarda olsaydı savaşın olmayacağını iddia etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa ülkeleri ve diğer finansman programların yardımıyla ABD'den silah satın alma olanağına sahip olduğunu söyledi.

Orduyu güçlendirmenin, istihbaratın ve silahlandırmanın çok önemli olduğunu ekledi.

Trump, bugünkü görüşmelerin ardından Putin ile konuşacağını söyledi.

ABD Başkanı, "Bu toplantıdan sonra telefonumu bekliyor" dedi.

Üçlü görüşme yapılmazsa çatışmaların devam edeceğini, yapılırsa savaşı sona erdirme şansının yüksek olabileceğini ifade etti.

İki lider Şubat 2025'te biraraya gelmiş ve görüşme beklendiği kadar iyi geçmemişti. Bu kez Beyaz Saray'da dostane görüntüler verildi.

Görüşmenin başında Zelenskiy, eşi Olena Zelenska'nın Rusya'da tutulan Ukraynalı çocukları geri getirme çabaları için Trump'ın eşi Melania Trump'a kişisel teşekkür mektubunu iletti.

Zelenskiy'nin başkanlık ofisinin başkan yardımcısı Serhiy Palisa'nın Beyaz Saray'a girerken elinde rulo halinde bir kağıt parçası taşıdığı görüldü. Bunun bir harita olabileceği tahmin ediliyor. Başkanlık ofisinin başındaki Andriy Yermak ve eski savunma bakanı Rustem Umerov da yanındaydı.

Ardından Zelenskiy vardığında Trump kendisini kapıda karşıladı. Trump'a "Ukrayna halkına mesajınız nedir?" diye sorulduğunda, "Onları seviyoruz" dedi.

Zelenskiy'nin ardından Beyaz Saray'a ulaşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkan Alexander Stubb da Trump ile biraraya geldi.

Avrupalı liderler Beyaz Saray'a girerken Zelenskiy de bir mesaj yayımlayarak, "Ukrayna'nın temel amacının kendisi ve Avrupa için güvenilir ve kalıcı bir barış" olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri "Ukrayna gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var" sözlerini ekledi.

Başkan Trump görüşme öncesi sosyal medya hesabında "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. Amerika için büyük bir onur!!" dedi.

Trump, aynı paylaşımda toplantı için "Bakalım sonuçları ne olacak?" dedi.

Zirve öncesinde Ukrayna'nın doğudaki bazı topraklarına yönelik saldırılar geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın son saldırılarında dört füze ve 140 insansız hava aracı kullanıldı.

Zelenskiy, saldırıların "diplomatik çabaların aşağılanması" anlamına geldiğini savundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.