Trump: "Putin ve Zelenskiy ile bir üçlü zirve şansı var"

ABD Başkanı Donald Trump, yakın gelecekte Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile bir üçlü zirve ihtimali olduğunu söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok yakında bir buluşma olma şansı büyük" dedi.

Trump gazeteciler Putin ve Zelenskiy'nin böyle bir zirveyi kabul edip etmediklerini sorduğunda ise "ihtimalin çok iyi olduğunu" söylemekle birlikte, başka bir ayrıntı vermedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın Putin ile gelecek hafta görüşebileceğini kaydetti.

Görüşme gerçekleşirse, Joe Biden'ın Haziran 2021'de Ukrayna'nın işgalinden sekiz ay kadar önce Cenevre'de görüşmesinden sonra görevdeki bir ABD Başkanı ve Rusya lideri arasındaki ilk yüz yüze temas olacak.

New York Times gazetesi, Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede önce Putin ile buluşmayı, sonra da Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin katılacağı üçlü bir görüşmede bir araya gelmeyi istediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, New York Times'ın haberi sorulduğunda "Ruslar, Başkan Trump ile buluşma arzularını ilettiler ve Başkan da hem Putin hem de Zelenskiy ile bir buluşmaya açık" karşılığını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce de, özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede "büyük ilerleme sağlandığını" duyurdu.

Sosyal medya platformu Truth Social'da bir paylaşım yapan Trump, Avrupalı bazı mütteifklerini de görüşmeyle ilgili bilgilendirdiğini yazdı:

"Özel temsilcim Steve Witkoff Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le son derece verimli bir görüşme yaptı. Herkes savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir. Gelecek günler ve haftalarda bunun için çalışacağız."

Kremlin de, Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce görüşmenin "yapıcı" geçtiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya ateşkes için 8 Ağustos'a kadar süre tanıdı.

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, üç saat süren görüşmede devlet başkanının "Ukrayna meselesi" üzerine bazı "sinyaller" ilettiğini ve ABD tarafının da karşılık olarak benzer sinyaller verdiğini söyledi.