Trabzon’dan gelen Pegasus uçağı Ercan’da tehlike atlattı
Pegasus Havayolları’nın PC1954 sefer sayılı Trabzon–Ercan uçuşu, Ercan Havalimanı’na iniş sırasında büyük bir tehlike yaşadı.
Pegasus Havayolları’nın PC1954 sefer sayılı Trabzon–Ercan uçuşu, Ercan Havalimanı’na iniş sırasında büyük bir tehlike yaşadı. Saat 12.45’te Trabzon’dan havalanan uçak, piste üç kez alçalıp son anda yeniden havalanmak zorunda kaldı. Ancak dördüncü denemede iniş yapılabildi.
İniş denemeleri sırasında uçak içerisinde yoğun bir yanık kokusu yayılması yolcular arasında paniğe yol açtı.
