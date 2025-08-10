Tozlu havanın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, bugünden başlayarak Çarşamba gününe kadar tozlu havanın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün saat 16.00’dan başlayarak, çarşamba saat 19.00’a kadar bölgede hava kirliliği yaratması beklendiği bildirdi.
Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını da istedi.
Etiketler : uyarı, tozlu hava