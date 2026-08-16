LTB, Kemal Şemiler Caddesi’nde kanalizasyon çalışmalarına başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, esnafla bir araya gelerek Metehan Şehit Çocuğu Arsaları bölgesinde başlayacak kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Kemal Şemiler Caddesi’nin Lefkoşa’ya ana giriş hatlarından biri üzerinde yer alması yanında başkentin sosyal yaşamında önemli olduğunu ifade ederek, caddede dönüşümün altyapı yatırımıyla başlayacağını ve üst yapı ile devam edeceğini kaydetti.

Bölgede 103 Milyon TL’lik öz kaynak yatırım yapılıyor

Harmancı, bölgede 103,5 milyon TL’lik öz kaynak yatırımı kapsamında yapılacak kanalizasyon çalışmalarıyla ilk etapta 800 hane, devamında ise 3 bin hanenin kanalizasyon sistemine bağlanacağını aktararak, ihalenin ilk bölümüne ana caddeden başlanacağını belirtti.

Harmancı, Kemal Şemiler Caddesi'ndeki ana cadde kazısının 15 Eylül’de okulların açılmasından önce tamamlanmasının planlandığını da kaydetti.

Çalışmalardan esnafın en az şekilde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyleyen Harmancı, yoğun bir çalışma programıyla ana caddeyi tamamlayıp, ev bağlantılarına geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Açıklamada, bölge esnafının proje ve takvimlendirmeye dair görüş ve önerilerinin alındığı toplantılara ev ve sokak bağlantısı sırasında da mahallelerle toplantılar şeklinde devam edileceği vurgulandı.