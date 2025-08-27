Terzi Nihat’ın çırakları 50 yıl sonra kucaklaştı

Mağusa’da yarım asırlık bir dostluk hikâyesi yeniden filizlendi.

Avustralya’da yaşayan ve Melbourne Kıbrıs Türk İslam Derneği’nin başkanlığını yapan 73 yaşındaki Osman Kemal Altunç ile Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi ve kentin tanınmış terzilerinden 70 yaşındaki Özkan Oza, 50 yıl sonra bir araya geldi.

İkili, çocukluk yıllarında Mağusa’nın sevilen ustası Terzi Nihat’ın yanında çıraklık yaparken tanıştı. Ancak 1974'te Altunç’un Avustralya’ya göç etmesiyle yolları ayrıldı. Altunç, göçün ardından ilk kez 11 yıl sonra, ardından da birçok kez kısa süreliğine adaya dönse de, iki çırak arkadaş bir daha görüşme fırsatı bulamadı.

Aradan geçen tam yarım asır, dostluğun yeniden canlanmasına engel olmadı. Geçtiğimiz yıl Gazimağusa Kabristanlığı ziyaretleri esnasında tesadüfen karşılaşan Altunç ve Oza, yıllar öncesinden aralarındaki özel bir espri sayesinde birbirlerini tanıdı. O andan itibaren kopan bağ yeniden kuruldu.

Bu dostluğun en özel anlarından biri ise dün yaşandı. Osman Kemal Altunç, bir cenazede karşılaştığı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın daveti üzerine, Özkan Oza ile birlikte belediyeye ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında eski çıraklık günlerinden anılar paylaşıldı, çocukluk hatıraları yâd edildi. Başkan Uluçay, bu anlamlı buluşmadan duyduğu mutluluğu dile getirerek, çıraklık dönemlerinin kişiliğin ve dostlukların şekillenmesinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yıllar sonra yeniden birleşen bu iki dostun hikâyesi, hem çıraklık kültürünün önemini hem de dostlukların zamana meydan okuyan gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.