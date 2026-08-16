Şiddetli fırtına ve yağış İskele bölgesinde zarara yol açtı

İskele bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, bazı noktalarda olumsuzluklara ve hasara neden oldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar Avcılık ve Atıcılık Kulübü binası ve çevresinde zarar meydana gelirken, fırtınanın etkili olduğu Kuzucuk’ta da bazı olumsuzluklar yaşandı.

Kuzucuk’taki sosyal konutlar bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi. Devrilen direklerin neden olduğu küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında bölgede bulunan su hattında da patlama meydana geldi. Arızanın giderilmesi ve gerekli onarım çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla söz konusu bölgede su akışı geçici olarak kesildi.

İskele Belediyesi ekiplerinin, meydana gelen hasarların tespiti, ulaşım ve çevre güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek olumsuzluklara müdahale edilmesi amacıyla bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yağış ve şiddetli rüzgarın ara ara devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve can ve mal güvenlikleri açısından gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu.