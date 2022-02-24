Tek yol çözüm… Tek çözüm  federasyon… Hemen şimdi…

Rusya – Ukrayna arasındaki savaş büyürse ne olur?

Yüzlerce, binlerce insan ölür, bazı sınırlar değişir, ömür boyu çözülemeyecek uluslararası tartışmalar başlar…

Avrupa ve Amerika savaşa girerse – ki şu andaki görüntü kesinlikle girmeyecekleri doğrultusundadır, nükleer tehlike ortaya çıkar…

Kim bilir, bu kez milyonlarca insan ölür…

Belki de Dünya’nın sonu gelir…

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Yukarıda saydıklarım “varsayım”…

Tahmin!

Ama bu savaş, kesinlikle Türk Lirası’nın belini daha da büker; hatta kırar…

Bunun en büyük zararını görenlerin en başında, KKTC’deki döviz borçluları ile dövize bağlı alış veriş görür…

Yani yoksullaşırız hatta batarız…

Bunlar varsayım değil; apaçık gerçekler…

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Buğday…

Ciddi buğday sorunu başlar; kendi ekmeğimizi, kendi unumuzla yapma gibi bir planlamayı belki hatırlarız.

Aksi durumda, yani derhal kendi buğdayımızla alakalı tedbir almazsak, yurt dışından un ya da buğday beklemek hayali ötesidir…

Türkiye’de olsa bile, Türkiye bulsa bile; KKTC’ye asla vermeyecektir…

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Akaryakıt zamları durmaz - durmayacak…

Petrol, fiyat açısından tarihi rekorlar kırmaktadır…

KKTC’de bırakın elektriğe zam gelecek olmasını, haliyle akaryakıta bağlı ciddi pahalılaşma baş gösterecektir.

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Elbette vatandaş tasarruf tedbirlerini hayata geçiremezse iflas bayrağını çekecektir ama bunun çok ötesinde, devletin ciddi anlamda gelirlerini artırması gerekmektedir…

İlk aşamada düşünülmesi gereken, ülkeye yani maliyenin kasasına sıcak para akışı olmalıdır…

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Öncül sektörlerimiz üniversiteler veya turizm mi?

Savaş yayılırsa, turist veya öğrenci beklemek hayal bile olmaz…

-*-*-

Hiç mi turist gelmeyecek?

Hiç gelmeyecek!

Kıbrıslı Rumlar hariç tabii ki!

Onlara da “turist” diye bakarsak!

-*-*-

KKTC’de dün Üst Koordinasyon Kurulu denen kurul toplandı…

Bu kurula TC Lefkoşa Büyükelçisi de katılır diye biliyordum…

Katılmıyormuş…

İki komutan yeter de artar bile…

Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı…

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Gerçekten ne konuştuklarını merak ediyorum…

Şeffaflık gereği, burada konuşulanları bilmemiz gerektiği inancındayım…

Mesela bu ekibin hep ve de yıllardır kafalarında var olan “tek Rum gelmesin” lafı toplantıda geçti mi?

Çok merak ediyorum doğrusu…

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Neden mi?

Efendiler, hanım efendiler…

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumu ortada…

Kel!

Ve kelin merhemi olsa, kendi başına sürecek!

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Mevcut şartlarda Türkiye’den medet ummak, para beklemek, ölüden gözyaşı beklemekten daha olasıdır…

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İşte bu noktada, bir kez daha Kıbrıs’ta siyasi çözüm ve akabinde de özellikle Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin iyileştirilmesi her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir.

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Federal çözüm zorlanmalıdır.

Rum tarafı, çözüme çekilmelidir.

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Dünya ile en başta ekonomik olmak üzere, her türlü bağlantıyı çok rahat bir şekilde kurabilmek; AB başta olmak üzere, çeşitli uluslararası kuruluşların kaynaklarından çok daha geniş bir şekilde faydalanabilmek, son 48 yıldır hiç bu kadar elzem olmamıştı…

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Üst Koordinasyon Kurulu toplanmış…

Ardından da Bakanlar Kurulu…

Sizce, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin tamamen fosseptik çukuruna battığını fark ettiler mi dersiniz yoksa “vatan hainleri listelerini” mi konuştular!

Ahhh be Ali Kişmir…

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Bu ülke, yani KKTC veya Kıbrıs Türk toplumu, bu Üst Koordinasyon Kurulu ve benzeri kurullar ile bu kurullarda yer alanların toplam hataları nedeniyle bu günleri yaşamaktadır.

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Tek yol çözüm…

Tek çözüm, federasyon…

Hemen şimdi…

Gerisi, felakettir…

Kıbrıs’ta egemen eşit ayrı

bir devlet mi demiştiniz?

BBC Türkçe’ye göre, Rus askerlerinin Ukrayna'da ilerleyişiyle birlikte dolar, altın ve petrol fiyatları da hızlı bir yükselişe geçti. Brent petrolün fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları geçti.

Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru 24 Aralık'tan bu yana ilk kez 14 lirayı geçerken, Euro/TL kuru da aynı süreçte ilk kez 16 lirayı aştı. Sterlin 20 TL’ye ulaştı.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programları Koordinatörü Dr. Şadan İnan Rüma, krizin halihazırda artan enerji ve gıda fiyatlarıyla birlikte yüksek enflasyonla mücadele eden "toplumlar ve yönetimler için en son istenecek durum" olduğunu söylüyor.

Yani ne demek istiyor? “Türkiye hapı yuttu ya da yutacak”… Peki imam yellenirse veya Türkiye aksırırsa, KKTC kesinlikle ya üzerine yapacak ya da gripten gidecek! Bunun başka açıklaması yoktur… Türkiye’ye bağlı bir zavallı ekonominin asla heyecanlı pozitif bir bekleyişi olamaz…

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Tüm dünyada enerji ve gıda fiyatları artacak. Bu konuda herkes kesin konuşuyor… Bu artış, özellikle Türkiye ve KKTC gibi ülkeleri, yani yüksek enflasyonlu olanları çok daha doğrudan ve çok daha kötü etkileyecektir…

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Turizm mi? KKTC’nin turizmdeki en yakın iki rakibi Türkiye ve Güney Kıbrıs’tır… Ve her iki ülke, Rusya ve Ukrayna’dan ciddi turist almaktadır. İkisi de bu potansiyeli kaybedince, daha ucuz fiyatlarla başka ülkelerden turist getirmek için piyasaya daldıkları anda, KKTC’ye üçün biri dahi kalmayacak…

Uzman ekonomistler diyor ki, “… enerjiden turizme ve tarıma kadar Rusya ile ticarete mecbur işletmeler için Türkiye'de hayat çok zorlaşacak…”

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Doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların ithalatı uluslararası ticarette mineral yakıtlar kalemi altında kayda geçiyor. Türkiye'nin mineral yakıt ithalatı, küresel enerji krizinin de etkisiyle, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında artarak 51 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin dolar bazında en büyük ithalat kalemi olan mineral yakıtlarda en önemli tedarikçilerinden biri de Rusya oldu… Sıkıntı yaşanacak…

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2021'de devam eden kuraklık, Türkiye'nin buğday üretimini 2021 yılında yaklaşık yüzde 14 azalmasına sebep oldu. Turksrus.com haber sitesinin Rusya'nın Federal Gümrük Servisi'nin açıklamasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ihracatı, 2021'de rekor kırdı ve Türkiye, daha önce Rus tarım ürünlerinin en büyük müşterisi olan Çin'i de geride bırakarak liderliğe yükseldi… Burada da sorun yani kıtlık olacak…

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde kısa süre önce açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya ve Ukrayna'nın hem müteahhitlik hem de turizm açısından Türkiye'nin çok önem verdiği iki ülke olduğunu belirtti. Eren, "Şu anda Rusya'da yaklaşık 21 milyar dolar değerinde 150 projenin devam ettiğini, Ukrayna'da da yeni aldıkları 3 milyar dolarlık projenin bulunduğunu" söyledi… Savaş uzun sürerse, kimse parasını alamayacak, müteahhitler batacak…

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Sonuç mu?

Yine çeşitli yorumculara göre, Türkiye, dış siyasetteki denge politikasında ağırlığı Batı'ya vermek zorunda kalacak…

Bu da ne demektir?

Bu da, en basit anlatımla, “Kıbrıs’ta egemen – eşit bir ayrı devlet” iddiasının, tamamen saf dışı olması, kendi kendimize bile konuşulmaktan vazgeçilmesi demektir…

Dubai’de açıklama yapan Nikos Anastasiades Ukrayna’daki duruma değinerek “bağımsız bir ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden eylemleri” şiddetle kınadığını söyledi… Şimdi Ersin Tatar ve fotoğraftaki Üst Koordinasyon’cu refiklerden beklentim, “Putin haklıdır, Donetsk ve Luhansk’ın ‘kurtarılmasını’ selamlıyoruz” desinler, vallahi tümüne canım feda olsun… C’mon Ers!