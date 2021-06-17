TC ABD’YE BAĞLANSIN MI?

‘‘ABD’de George Orwell Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi bir araştırma yaptı.

18 yaş üzeri 1984 ABD yurttaşına dış politikayla ilgili sorular yöneltildi.

Amerikalılara sorulan sorular arasında yer alan ‘Türkiye Cumhuriyeti ABD’ye bağlansın mı?’ sorusuna yüzde 51,3 ‘evet’ çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 18’i ‘Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan da ABD’ye ilhak edilmelidir’ görüşünü dillendirirken, ‘Türkiye tam bağımsız bir devlet olarak kalmalıdır’ diyenlerin oranı yüzde 9,9’da kaldı.

Anketi yürüten Orwell Üniversitesi yetkilileri, geçen yıla göre ‘ilhak’ isteyenlerin yüzde 6’lık artış kaydettiğini bildirdi.

Araştırma raporunda, ‘Amerika Amerikalı yerlilerindir, sömürgeciler dışarı’ diyen yüzde 3,4’lük bir grubun varlığına ve ‘Son Mohikan’ filminin popülaritesine de dikkat çekildi.

George Orwell Üniversitesi anketini yayımlayan Galaktika TV haber merkezi sorumlusu Michael Presley ‘Bu sonuçlar önemli ama daha önemlisi anket sonuçlarının yayınlandığı saat dilimindeki reytingler. Bütün kanalları geçtik, gelsin reklamlar. Yaşasın kapitalizm’ dedi.’’

Nasıl ‘haber’?



* * *

Beğenmediniz mi?

Neden?

Sorular mı sorunlu?

‘Ne demek Türkiye’yi ABD’ye bağlamak’, öyle mi?

Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi de yapıyor ama aynısını…

Yok, sorular farklı tabii…

Mantık aynı…

Ne sormuş Kadir Has’çılar?

“KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasına ne dersiniz?”

Bu oluyor mu?

Tamam mı?

O zaman George Orwell’cilerinki de tamamdır.

Tek farkı var: Has’çılar 1000 kişiye sormuşlar, Orwell’ciler 1984 kişiye!..

Gerisi tamamen aynı…

Ha, bir de Türkiye’de ‘Son Mohikanlar’dan söz eden olmamış.

Hepsi bu…



* * *

Bir ‘ilhak’ merakıdır gidiyor Türkiye’dekilerde…

İktidarı da ilhak meraklısı, ana muhalefeti de…

Basını da, sivil toplumu da, akademisi de…

Orwell’in ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ adlı kitabındaki ‘Büyük Birader’ gerçeği mi bu yoksa?

Bir yandan Rumlardan ‘eşit egemenlik’ isteyecek, dünyaya ‘KKTC vardır’ diyeceksiniz…

Diğer yandan bütün kurum ve kuruluşlarıyla, yasa ve Anayasası’yla, kural ve gelenekleriyle onu askıya alıp kendinize benzetmeye çalışacaksınız…

‘Son nokta’ olarak da ‘vilayetleştirme’yi öngörecek, bu amaçla kamuoyunu hazırlama çalışmaları yapacaksınız!

Tam bir ‘oyuncak’ yani…

Olmasaydı Türkiye’de bir üniversite ‘ilhak olsun mu, olmasın mı’ sorusunu sormaz, soramazdı.

Bunun adı ‘bilimsel kamuoyu araştırması’ değil, olsa olsa ‘anket adı altında yol açma’ olabilir!

Ah Orwell ah!..

