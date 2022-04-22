Tatar ve etrafındaki  6 – 7 kişilik güruh!

Halk öfkeli!

Eski siyasiler yaşanan rezalete şaşkın!

Ekonomi çevreleri “battık” diyor!

Esnaf, sanayici gergin!

-*-*-

Alacak – verecek davaları artış rekorları kırmak üzere!

Elektrik yok!

Siyasi belirsizlik en kötü dönemini yaşıyor!

Kıbrıs sorunu tam bir çıkmaza sokuldu!

-*-*-

Gençler göç ediyor!

Rum tarafındaki bir çok iş yeri, Kuzey’den işçi aradığını ilan ediyor açık açık!

-*-*-

TL, tarihin en değersiz döneminde!

Pahalılık ama ondan kötüsü “açlık”la sınanıyor vatandaş!

-*-*-

Ve KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Türkiyeli biri vekil, ikisi ne idüğü belirsiz üç kişi ile KKTC yurttaşı öteki üç ya da dört kişinin verdiği gazla, aklı sıra, Faiz Sucuoğlu’na ders verecek diye, memleketi ateşe atıyor!

-*-*-

Ellerini kontrol edemiyor artık!

Doktorlara sordum; “Kesinlikle stres ve kaygı sorunu var” dedi ismini açıklamak istemeyen bir doktor!

-*-*-

Ne konuştuğunun farkında değil!

Dün sosyal medyada bir video dönüyordu; emlak – yap sat sektörüne, “hukuk falan tanımayın, satın gitsin” gibisinden laflar ediyordu!

-*-*-

Kesinlikle görevden alınması için prosedürün işletilmesi lazım!

Sağlık sorunları, Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürebilecek durumda değildir!

Bir doktor dostuma göre, “Bu olay ülkenin hiç başına gelmedi ancak Tatar’ın sağlığının iyi olmadığı gayet açıkça görülüyor” dedi.

Aynı doktor, “dediğim gibi, ne yapılması gerektiğini şahsen bilmemekteyim ama ülke yönetimi adına, ülkenin geleceği adına, insanlarımızın geleceği için birileri bir şeyler yapmalı” dedi.

-*-*-

Tatar istifa etmeli…

Kendini daha çok rezil etmeden, daha çok maskaralık yapmadan, kendisi bırakıp gitmeli…

Türkiye’ye çok rahat yerleşebilir; İngiliz vatandaşıdır ülkesine de dönebilir…

Hatta dilerse, Bellapais’teki evinde yaşamaması için hiçbir neden yoktur…

-*-*-

Ancak, Kıbrıs Türk toplumunun tek kurtuluşu olan siyasi çözümden tamamen uzaklaşmamızı, Dünya ile var olan tüm ilişkilerin kopmasını sağlamıştır…

Hadi bunlar “siyasi yorum”; peki son yaşananlar nedir?

-*-*-

Gerek anayasa, gerekse teamüller gereği, başbakanın talep ettiği değişikliği onaylaması zorunluluktu.

Ancak, başbakan ile yıllardır siyasi kavga içerisinde olan yukarıda da bahsettiğim altı veya yedi kişinin gazına geldi.

Bu altı veya yedi kişiden biri, Türkiye’de faşist ve ırkçı bir partinin vekilidir. Dikkatinizi çekerim.

Şu anda Tatar’ın etrafındaki en yakın danışman kadrosu, ülke bataktayken, ekonomik, sosyal, siyasal çıkmazdayken kendisini gaza getirip, yaşanan kaosu yaratmasına sebep olmuştur.

“Sucuoğlu’nu temizlemek adına”; biri ırkçı bir Türkiyeli vekil, ikisi yine Türkiye’den gelme sözde danışman, üçü ise Kıbrıslı 6 kişi, ülkeyi tam bir kaosa sürüklemiştir.

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Aynı grup, Sunat Atun’a da, “yürü vekilim, seni başbakan yapacağız” gazını vermiştir…

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Bu abuk, bu sabuk ve bu haince komplonun tek sebebi; Tatar’ın sağlıklı davranamaması ve bahsettiğim 6 veya 7 kişinin Faiz Sucuoğlu ile olan kişisel hesaplaşmasıdır.

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Bu 6 veya 7 kişilik kadro, yıllardır çözüm isteyen, Kıbrıs’ta barışı savunan herkesi “vatan haini” ilan eden aynı kadrodur veya aynı grubun elamanlarıdır.

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Gerçek hainler, onlardır.

Toplum açlık sınırının altında çeşitli dertlerle uğraşırken, Tatar ve bu kadronun bir nevi darbesi ile karşılaşmış durumdadır…

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Burada CTP ve HP’ye en ciddi tavsiyemdir; bu iğrenç, bu ahlaksız, bu açık ihanet içeren oyuna gelmesinler…

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Sadece CTP veya HP de değil; UBP’liler, DP’liler ve YDP’liler ile meclis dışındaki tüm partiler, tüm sendikalar çok iyi bilmek zorundadır ki; bu ülkede Kıbrıs sorununun çözümünden başka şans yoktur!

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Ve şunu herkes gayet iyi bilmek zorundadır ki; eğer Kıbrıs sorunu çözülmezse; iş bulan Güney Kıbrıs’a veya Avrupa’ya göç edecektir!

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Bu durumu sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek ehliyeti bulunmadığı gayet net bir şekilde görülen bir sözde toplum lideri ve etrafındaki faşist güruhla bu işin bu şekilde gitmeyeceğini, herkesin en net bir açıklıkla görmesi, kaçınılmazdır.

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Üzgünüm ama şu anda toplumun getirildiği nokta; “Kuzey Kıbrıs bu faşist güruha kalacağına, Gavura kalsın daha iyi” noktasıdır!

Vatan hainleri!

CTP Güzelyurt Milletvekili sevgili Armağan Candan dün şu paylaşımı yaptı:

“… Bugün Metehan kuyruğu yine Coca-Cola'dan başlıyor... Birçoğu sırayı görünce vazgeçiyor... Kıbrıslı Rumların kuzey ekonomisine sağladığı katkı ortada... Çağlayan'daki Mağusa Kapısı da araçlı geçişlere açılsın diye girişim yapın diyoruz, tınmıyorsunuz... Gerçi ayrılıkçı politikalarınız sayesinde zaten bu ülke için herhangi bir açılım, kazanç elde etme şansınız da yok... Bu halkın içinde bulunduğu durum umurunuzda değil... Tek derdiniz makam mevki kavgası... Bu memlekete bir kuruş faydanız yok... Bu halk sizden kurtulacak... Yakındır...”

-*-*-

Soruşturdum bir miktar…

Meğer, kuyruk, Kıbrıslı Rumların sigorta çıkarmaktaki sıkıntısı nedeniyle çok uzamış.

Çünkü Metehan’da çift şerit geliniyor, sonra üç tane arabalı geçiş noktası var…

Ama sigorta çıkaran şirket bir tane!

-*-*-

Neden bir tane?

Neden online sigorta çıkarılamıyor?

Neden iki veya üç şirkete daha aynı izin verilmiyor?

Çok yetkili bir kardeş dedi ki, “… UBP!”…

-*-*-

Ne alakası var demeyin?

Konu mahkemelik!

Tek sigorta şirketi olacak, tek ben kazanacağım ve partimiz UBP de iktidar olacak!

-*-*-

Canım gülüm UBP!

Canım gülüm Tatar!

Yemin ederim ki siz vatan hainisiniz!

Siz bu devletin batması için el birliğiyle çalışan gerçek hainlersiniz!



Atatürk diyor ki: Memleketimizin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız… (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun)…