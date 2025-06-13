Tatar filminin sonu!

Dava açmayacak mısınız?

Adam açık ve de seçik bir şekilde, Kıbrıs Türk Toplumu’na hakaret etti, aşağıladı…

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Efendim, biz bu şekilde aşağılanmaya alıştık, tamamdır!

Sorun yok!

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Peki, Annan Planı’na “evet” diyenler, ahmak ve hainseydi; bu “birilerinden” biri de Recep Tayyip Erdoğan değil miydi?

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Şimdi; İlber Ortaylı denen eskimiş salatalık turşusu, kesinlikle dilediğini söyleyebilir…

Ama cezai anlamda tüm toplumumuzla birlikte en başta da TC Cumhurbaşkanı’na “ahmak ve hain” dediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması, “komik bir oyun” şekline dönüşür…

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İçimden ciddi ciddi küfür etmek de geçiyor tabii ki…

Ama etmeyeceğim…

Ortaylı’nın cehenneme kadar yolu var…

-*-*-

Ancak burada, asıl söz söylenmesi gereken kişi Ersin Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’dir…

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Tatar, sözde lideri olduğu tolumuna bu seviyede hakaret eden bu salatalık turşusuna anında tepki vermeliydi…

Sonradan verdiği tepki de boşunadır…

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Tatar, Ortaylı’nın Annan Planı’na evet diyenlerle ilgili sözlerinin “gereksiz, maksadını aşan ve hatalı” olduğunu söylemekle yetindi!

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Peki, başka?

Polise, ya da sana hakaret ettiğine inandığın her vatandaşa yaptığın gibi Başsavcılık Dairesi’ne şikayet edecek misin Sayın Tatar?

“Bu salatalık turşusu, salon masgarası, ağır bunak benim toplumuma sövemez, benim insanıma ahmak diyemez” demeyecek misin?

Tarzı bu değil Ersin beyin!

-*-*-

Peki, sana hakaret edildiği iddiasıyla dava açıyorsun da toplumuna hakaret edildiğinde açmayacak mısın?

-*-*-

Ve gelelim Erdoğan meselesine!

Hadi bizi bu zaten ilk satışın değil Sayın Tatar ama şimdi Sayın Erdoğan’a ne diyeceksin?

Büyükelçi Ali Murat Başçeri de sen de Erdoğan’a hakaret eden adamı alkışladınız, okşadınız, sevdiniz, plaket verdiniz üstüne de torba dolusu para ödediniz!

-*-*-

Şimdi, sizin jargonunuzla söyleyecek olursak, “Bizi boş verin, ancak Anavatanımızın saygıdeğer Cumhurbaşkanı’na gözünüzün önünde hakaret edilmiştir”…

Ne iş?

-*-*-

TC Dışişleri, buradaki büyükelçisini derhal geri çekmeli!

UBP – DP ve YDP; Tatar’a verdiği desteği bir kez daha gözden geçirmeli!

Hatta buna gerek kalmadan, Tatar, kendi huzurunda yapılan bu ahlaksız hakaretin sorumluluğunu üstlenip, adaylıktan çekilmelidir…

-*-*-

Dediğim gibi; İlber Ortaylı’nın cehenneme kadar yolu var!

İnşallah, aldığı torba dolusu para da gurgurasında kalır!

-*-*-

Tekrar ediyorum; Ortaylı’nın ne söylediği, bilgisi ya da cehaleti beni ilgilendirmez…

Beni ilgilendiren, Tatar ve Başçeri’nin, Annan Planı’na evet diyen herkesi hain ilan eden Ortaylı’ya tepkisiz kalmasıdır…

-*-*-

Haaa Ortaylı çok mu bilgili?

Kardeşim, Kıbrıslı Türklerle ilgili değerlendirmesini geçin; “hayır” diyen Rum toplumuna da “ahmak ve tembel” demesi dikkatinizi çekti mi?

Bir taraf “evet” dediği için ahmak, öteki taraf “hayır” dediği için ahmak…

Çelişki var!

Ama en önemlisi, “tembel” olmakla “hayır”ı hangi mantıkla bağdaştırdığı!

Yok ya hu adam çok bilgili!

Yaaaa, çok!

Adam, bu konularda apaçık cahil, gayet net bilgisizdir!

Salon masgarasıdır, eskimiş salatalık turşusudur!

-*-*-

Vaaay bu İncirli, koskoca profesör büyüğümüze hakaret ediyor!

Beni geçin; tekrar ediyorum, Annan Planı’na Erdoğan da “evet” demişti!

C’mon Ers!

Temizle da sıçtın!

Sen da Ali Murat kardeş de!

-*-*-

Ne acayip bir Dünya…

Adama, gelsin ve Ersin Tatar’ın seçim kampanyasına gaz versin diye gerçekten torba dolusu para verdiler; bir torba dolusu inciri berbat etti!

Son beş yılımızı boşa harcayan Ersin Tatar’ın filmi de böylece bitmiş oldu tabii ki!

Bu filmin ikinci bölümü kesinlikle çekilmeyecek!

Vergimin hesabı ve cenabet olma hali!

Aklıma takıldı sormadan geçemeyeceğim…

Şimdi, bu İlber Ortaylı’ya ödenen para, Ersi Tatar’ın şahsi hesabından mıdır yoksa KKTC Devleti’nin kasasından mıdır?

Yani bir vergi mükellefi olarak, ödediğim verginin hesabını sormak istiyorum da!

-*-*-

İkinci konu, su fiyatları zamlanacak…

Zamlandı…

-*-*-

Bir büyüğüm, “eğer hala buralardaysa ya da Ersin Tatar’ın teması varsa, İlber Ortaylı’nın engin bilgisinden yararlanmak adına, kendisine şu sorunun sorulmasını istedi:

“… Su pahalı olunca bir çok insan eminim ki daha az duş yapacak. Tabiri caizse cenabet erkek sayısında artış olma ihtimali söz konusu olacak. Bu durumda, acaba günah kime yazılacak? Belediyelere mi, hükümete mi, Türkiye yetkililerine mi?”

Petra tou Limnitis… Daha önce de benzer çok fotoğraf kullandım… Bu küçük adacık ve civarı, Yeşilırmak köyündedir… Kıbrıs’ta ilk insanların yaşadığı birkaç yerden biri kabul edilir! Ve ben birkaç gün buralardayım… Hatta gündemimiz bize ahmaklık basan tarihçiler ya; bilsinler istedim… Atalarım 10 bin yıldır buralarda…