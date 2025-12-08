“Tehlike çanları çalıyor”

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Kurucular Kurulu Başkanı Orhan Aydeniz, su temin edilen Alaköprü barajındaki su seviyesinin yüzde 20’ye düştüğüne işaret ederek, olası su sıkıntısına karşı acil tedbir alınması çağrısı yaptı.

Aydeniz yaptığı yazılı açıklamada, "Tehlike çanlarının çalmasına karşın su konusunda geleceğe dönük hiçbir planlama yapılmaması bir yana, üstüne üstlük yerel su kaynaklarımızın daha da yok edilmesine dönük uygulamalara devam edilmektedir" dedi.

Su kaynaklarının korunması, rehabilite edilmesi ve verimli kullanılması için herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten Aydeniz, atık suyun kullanılması, yeni kuyu izni verilmemesi, kuyulara sayaç konulması ve suyun verimli kullanımına dikkat çekti.

Aydeniz, deniz suyunun arıtılması uygulamasının olumsuzluklarına da dikkat çekti.

Deniz suyunun arıtılması

Orhan Aydeniz, denizden su arıtma tesisinin ciddi yatırım gerektirdiğini, çıkan atık suyun ekolojik yapıyı bozduğunu, kullanılan kimyasal maddelerin de deniz canlıları üzerinde tahribat yarattığı görüşünü belirtti.

Alaköprü'de su seviyesi yüzde 20'ye düştü

Aydeniz, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı kuraklık nedeniyle, su temin edilen Alaköprü barajındaki su seviyesinin yüzde 20’ye düştüğünü, olası su sıkıntısına karşı acilen su yönetimi konusunda düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Aydeniz önerileri şöyle sıraladı:

"- Türkiye'den temin edilen su projesinin ömrü tamamlanmadan yeni kuyu açılmasına izin verilmemeli, yeni kuyu izni verenler hakkında soruşturma yapılmalı

- Türkiye'den temin edilen suyun daha verimli kullanımı için çalışmalar yapılmalı

- Çatalköy civarında açılan kuyu kapatılmalı

- Değirmenlik ve Lapta baş pınarlarının kaynaklarına kesinlikle kuyu açılmamalı, kuyu varsa kapatılmalı

- Mevcut tüm kuyulara sayaç konulmalı ve yağışlarla oluşan beslenme üzerinde su çekilmemesi sağlanmalı

- Nüfusu 2 bin 500'den fazla olan tüm yerleşim yerlerinde arıtma tesisi kurulmalı

- Tarımda iç ve dış piyasa dikkate alınarak, üretim planlaması yapılmalı ve suyun en verimli şekilde kullanılması sağlanmalı

- Dere sularının denize akmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalı

- Ağaç varlığımızı artırarak, yeraltı su kaynaklarımızın takviyesine yardımcı olunmalı

- Geçitköy barajının yüzeyine güneş panelleri konularak hem elektrik üretilmeli hem de buharlaşma ile su kaybı azaltılmalı.

- Türkiye’den temin edilen su, atık su ve yerel kaynakların yönetimi deneyimli bir kuruluşa yaptırılmalı

- Su yönetimi özel ihtisas gerektiren bir konu olduğundan Türkiye Devlet Su İşleri dairesinden teknik hizmet alınmalı"