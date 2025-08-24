Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve parti sözcüsü Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçim yasakları öncesinde yandaşlarına yönelik sağladığı olanaklar konusunda açıklama yaptı, hükümete yüklendi.

“Bu ülkeyi, insanını, devleti, devletin kurumlarını hiç mi sevmediniz?” diye soran İncirli, “Siz kahraman falan değilsiniz. Zararlısınız, devlet zararlısı, memleket zararlısı. Tarih sizi affetmeyecek” ifadelerine yer verdi.

İndirli’nin açıklaması şöyle:

“Kahramanlık nidalarına hiç gerek yok.

Siz kendi saltanatınızın devamı için devleti zarara sokacak işler yapanlarsınız.

Gözünüzü kırpmadan devletin kaynaklarını seçim rüşveti olarak dağıtıp adalet duygusunu zedeleyen, insanları birbirine düşürenlersiniz.

Merak ediyorum, bu ülkeyi, insanını, devleti, devletin kurumlarını hiç mi sevmediniz? Hiç mi sorumluluk hissetmediniz? Kendinizden başkasını hiç mi önemsemediniz? Haftalar, aylar torbaya mı girmişti ki her işi son dakikaya bıraktınız?

Siz kahraman falan değilsiniz. Zararlısınız, devlet zararlısı, memleket zararlısı. Tarih sizi affetmeyecek. Zararlılara karşı mücadele dürüst, ülkesini gerçekten seven, geleceği düşünen, sorumluluk sahibi insanlarla mümkün olur. Ve inanın böyle insanlar vardır bu ülkede, zannettiğinizden çok daha fazla.”