Tansiyon yükseldi, Milletvekilleri karşı karşıya!

CTP'nin Kürsü eylemini sürdürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda Hükümet milletvekilleri de kürsüye geldi, tansiyon yükseldi.

Bütün milletvekillerinin ayakta ve Meclis Kürsüsü ve etrafında olduğu birleşim devam, ediyor. Meclis düzeni bozulmasına karşın Meclis Başkanı Zorlu Töre oturumu kapatmamakta ısrar ediyor, UBP Milletvekilleri'ne söz hakkı veriyor.

Genel Kurul tartışmalarla devam ederken, yaşanan gerilim sonrası Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi.

Dışarda da hareketlilik!

Meclis Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşanırken, Meclis önünde de tansiyon yükseldi. Belediye emekçisi eylemciler Meclis kapısını zorladı, 'Birlik, Mücadele, Dayanışma', 'Hükümet istifa' sloganları attı.

Meclis'e verilen ara sırasında Meclis önüne çıkan CTP Milletvekilleri alkışlarla karşılandı.

Meclis aranın ardından yeniden toplandı

Meclis Genel Kurulu verilen aranın ardından yeniden toplandı. Muhalefet nisap yoklamasının ardından birleşime katıldı. Sözü İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler aldı.

Öztürkler: Burası mahkeme değil

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yasayla ilgili Anayasaya aykırılık konusunda çok söylemler olduğunu ifade etti, “Burası bir mahkeme değil. Biz, kendi hukukçularımızla yaptığımız çalışmalarda Anayasa’ya uygun olduğunu, sunacağımız öneriler doğrultusunda yasallaşırsa Anayasa Mahkemesi’nden dönmeyeceği inancı vardır” dedi.

Öztürkler, 7 madde üzerinde değişiklik önerisi sunacaklarını dile getirdi.

“Biz gözümüz kapalı gitmedik. Sizlerin de önerilerine değer vererek değişimler yapmaya çalıştık” diyen Öztürkler, belediyelerin birleşim süreçlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

Öztürkler, esas önemli adımın 51-95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi olduğunu belirtti.

Yeşilırmak: Anayasaya aykırı durum varsaydı, Hukuk Dairesi söylerdi

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Yasa tasarısında Anayasaya aykırı durum varsaydı, Hukuk Dairesi söylerdi” değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilırmak, belediyelerin mevcut yapılarının hizmet vermeye müsait olmadığını da dile getirdi.