TAÇOY’UN AKP ŞİKAYETİ

Hasan Taçoy’un BRT’de söylediklerini okuduğumda gözlerime inanamadım.

‘AKP’nin UBP kurultayına nasıl müdahale ettiğini’ ballandıra ballandıra anlatmış canlı yayında…

İtiraz ediyor Taçoy, ‘rakibini destekledi AKP teşkilatı’ diye…

Yani kendisini desteklemiş olsalardı itiraz etmeyecekti.

O kadar enteresan sözler söyledi ki Taçoy, insan ‘bunlar doğru mudur’ ya da ‘ne kadarı doğru’ diye düşünme ihtiyacı hissediyor.

Meğer buradaki AKP örgütü Faiz Sucuoğlu’nu desteklediği için ‘Merkez’ tarafından görevden alınmış!

Mehmet Demirci’nin istifa ettiği ya da görevden alındığı yazılıp çizilmişti fırtınalı UBP kurultayı günlerinde... Lakin nedeni bilinmiyordu. Taçoy’dan duyduk bunu da…

AKP merkezinde ‘Kıbrıs masası’ var anlaşılan… Günübirlik her türlü siyasi gelişmeyi izleyen, müdahaleler eden bir eki olmalı bu…

‘Yakın takip’te yani AKP…

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Hasan Taçoy siyasete dün girmedi. Hırslı bir politikacı ve sürekli ’bir üst basamağı’ hedefliyor. Nitekim yıllardır ‘parti başkanlığı’ için çaba sarf ediyor.

Son kurultayda ‘en şanslı aday’ olduğu sanılıyordu. UBP tabanında ‘Eroğlu’nun adamı’ algısı ile yelkeni iyice şişmişti.

Ancak ilk turda Taçoy birçok kişinin şaşırdığı oranda az oy alabildi. Buna rağmen kısa süreli bir tereddüt sonrası ikinci turda da şansını deneme kararı aldı.

Sonrası malum… ‘İlahlar’ devreye girdi ve Faiz Sucuoğlu adaylıktan çektirildi. İlk aşamada bu ‘operasyon’ Taçoy lehine göründü. Zira Taçoy ‘Ankara’nın adayı’ olarak da anılıyordu.

Neden ama?

Burası önemli: Taçoy Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında AKP’den gönderilen ekiple çok yakın temas halindeydi.

Özgür Gazete’de çıkan fotoğrafları hatırlayın. Gece geç saatlere kadar Hasan Taçoy’un AKP kampanya ekibiyle toplantılar, görüşmeler yaptığı biliniyordu. Yani Taçoy Ankara’nın yolladığı ekiple beraber Cumhurbaşkanlığı seçimine yapılmış aleni müdahalelerin ‘yerel mimarları’ arasında yer aldı.

* * *

İşte tam da bu nedenden dolayı ‘müdahale’ konusunda şikayet edebilecek en son isimlerden biridir Hasan Taçoy!..

Yapılan dış müdahalede alenen yer alacaksınız, her türlü açık ve örtülü operasyonun başını çekeceksiniz ve toplumun iradesinin paspas edilmesine yardım ve yataklık edeceksiniz…

Ve sonra da çıkıp ‘AKP beni değil Faiz Sucuoğlu’nu destekledi’ diye şikayet edeceksiniz.

Böyle bir ilkesizlik olabilir mi?

Bir makam için, bir rütbe için, bir koltuk için UBP’nin üst düzey siyasi elitinin ne hallere düştüğünün göstergesidir bunlar…

Az bile yaptılar size!..

Ve emin olun, çok daha fazlasını da yapacaklar.

Eh, elini veren kolunu da kaptırırmış…

