Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Temmuz dönemi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 1-15 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde, SÜTEK’e süt veren 781 üretici için küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Üreticiye toplam, 156 milyon 554 bin 264 TL 88 kuruş ödeme yapıldı.