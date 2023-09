Gardiyanlar Birliği, yeni cezaevinin kapasitesinin üstünde dolu olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Gardiyanlar Birliği'nden yapılan açıklamada, “Merkezi Cezaevi'nde mahkûm ve tutuklu sayısı 900’ü aşmış durumda. Hâlbuki yeni inşa edilen cezaevi 750 kişiye göre inşa edilmiş. Bunun 100 kişisi ise açık cezaevi olarak tasarlanmıştır. Şu an 650 kişilik koğuşlara 900 kişi sığdırmaya çalışıyoruz” denildi.

Polisin elinde 37 bin adet mazbata beklediğine işaret edilen açıklamada “Ülkemizin girişlerinin kontrol altına alınmadığı ve ekonomik krizin önüne geçilmediği taktirde suçlu ve suç oranlarında artış olacağı aşikardır” denildi.

Bu noktada tek dayanağın eski cezaevi binası olacağı, bu nedenle eski binanın tadil edilmesi ve buraya istihdam sağlanması gerektiği dile getirilen açıklama şöyle sürdü:

“Şu an hali hazırda orada 200’e yakın mahkûm ve tutuklu bulunduruyoruz. Fakat tüm bu gerçekler ortada dururken eski cezaevi maalesef çok vahim durumdadır. Oranın güvenlik ve insanca yaşama bakımından uygun hale getirilebilmesi için derhal ihaleye çıkılarak tadilat edilmesi ve gerekli personel istihdamı yapılması gerekmektedir. Şu an mevcut personel büyük özveri göstererek her iki cezaevine de yetişmeye çalışmaktadır. Zaman zaman eski cezaevinin başka kurumlara verileceği iddiaları da dolaşmaktadır. Böylesi bir durum Merkezi Cezaevini kaosa sürükleyecektir. Gerekirse K.T. Gardiyanlar Birliği olarak sendikalarımızla birlikte eylem ve grev haklarımızı kullanarak buna müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Şöyle ki artık her iki cezaevinde aktif olacak şekilde düzen alınmalı ve sistem buna göre çalıştırılmalıdır. Hem güvenlik hem de insancıl koşullarda faaliyet sürdürülebilmesi için gerekli tüm yasal düzenlemeler ve personel istihdamı yetkili makamlarca yapılmalıdır. Şu an ki koşullarda en hızlı ve akılcı çözüm bu görülmektedir. Tüm bu konulara dikkat çekerek; gerekli çözümlerin bulunmadığı ve ortak akıl yürütülmediği taktirde sıkıntılar katlanarak çoğalacak ve cezaevi konusu kamuoyunu meşgul etmeye devam edecektir”