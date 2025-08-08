Sosyal sigortalar dairesi elektrik sıkıntısı nedeniyle hizmet veremiyor

Sosyal Sigortalar Dairesi, yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle sistemlerini geçici olarak kapattığını duyurdu.

Dairenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şu anda yaşadığımız elektrik sıkıntısından dolayı sistemlerimizi geçici olarak kapatıyoruz. Web sitemiz üzerinden hizmet alan sigortalılarımıza, eczanelerimize, hekimlerimize, optik mağazalara, sağlık kurumlarına ve işveren/muhasip/iş takipçilerine önemle duyurulur.” denildi.